Полиция проверяет заявление ветерана об избиении в ТЦК Шевченковского района Киева

Правоохранители Киева проверяют заявление ветерана об избиении в Шевченковском районном ТЦК. Мужчина находится в больнице с телесными повреждениями. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

По информации мужчины, телесные повреждения он получил в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сейчас он находится в больнице - говорится в сообщении.

В медицинское учреждение направлена следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств и принятия заявления. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Более подробная информация от полиции позже.

Третий апелляционный административный суд решил, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.

