Полиция проверяет заявление ветерана об избиении в ТЦК Шевченковского района Киева
Киев • УНН
Правоохранители проверяют информацию о нанесении телесных повреждений мужчине в помещении ТЦК. Пострадавший находится в больнице под наблюдением медиков.
Правоохранители Киева проверяют заявление ветерана об избиении в Шевченковском районном ТЦК. Мужчина находится в больнице с телесными повреждениями. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
По информации мужчины, телесные повреждения он получил в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Сейчас он находится в больнице
В медицинское учреждение направлена следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств и принятия заявления. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Более подробная информация от полиции позже.
Напомним
Третий апелляционный административный суд решил, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.
В Украине массово ограничивают права водителей из-за ТЦК - инфографика20.03.26, 12:37 • 2838 просмотров