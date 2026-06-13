Сырский заявил о необходимости перехвата стратегической инициативы на фронте
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ обсудил с генералом НАТО Баззардом активную оборону и усиление ПВО. Сырский подчеркнул важность контроля неба и технологий.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время встречи с командующим Специальной миссии НАТО по помощи в обеспечении безопасности и подготовке для Украины (NSATU) и Группы содействия безопасности – Украина генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом заявил о необходимости перехвата стратегической инициативы на фронте, о чем сообщил в соцсетях в субботу, передает УНН.
Детали
Во время встречи Главнокомандующий проинформировал представителя миссии НАТО о текущей оперативной обстановке на фронте и подчеркнул, что украинские военные ведут активную оборону для истощения противника.
Мы должны перехватывать стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону. Это позволяет истощать противника, восстанавливать позиции и наносить максимальные потери
По его словам, главной целью остается увеличение цены каждого наступательного шага российских войск путем использования современных технологий и интеллектуальных решений.
Особое внимание стороны уделили актуальным потребностям Вооруженных сил Украины. Среди ключевых приоритетов Сырский назвал дальнейшее усиление системы противовоздушной обороны.
"Без контроля неба невозможно гарантировать безопасность на земле", – подчеркнул Главнокомандующий.
Сырский также поблагодарил генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда за поддержку Украины и вклад в укрепление оборонных способностей украинского войска. Во время встречи он вручил американскому генералу почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ "Стальной крест".
Главнокомандующий подчеркнул, что усиление боевых возможностей украинской армии является важным фактором сдерживания российской агрессии и приближения справедливого мира.
ВСУ опережают россию в использовании FPV-дронов в полтора раза - Сырский11.06.26, 14:45 • 3475 просмотров