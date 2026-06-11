ВСУ опережают россию в использовании FPV-дронов в полтора раза - Сырский

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Развитие беспилотных систем имеет ключевое значение для достижения преимущества в войне с россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главкома ВСУ Александра Сырского.

Детали

В ходе ежемесячного совещания по вопросам развития беспилотных систем Сырский вместе с командующими родами войск ВСУ отдельно проанализировал выполнение программы поражения противника на оперативно-тактическую глубину средствами Middle Strike.

Главком отметил: только в мае текущего года Силы обороны осуществили почти 2 тысячи поражений средствами Middle Strike. Также было поражено 414 вражеских штабов, пунктов управления, районов сосредоточения и других важных объектов противника, говорится в сообщении Сырского.

По направлению FPV-дронов Силы обороны Украины превосходят врага в соотношении 1,5 к 1, и в течение последних месяцев это преимущество продолжает расти в нашу пользу - заявил Главком ВСУ.

Также он добавил, что в мае подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили почти 180 тысяч верифицированных целей противника. Это на 12,7% больше, чем в апреле.

Было обезврежено около 4 тысяч российских беспилотников типа "Шахед", что на 27% превышает показатель предыдущего месяца. Также поражено около 10 тысяч позиций операторов вражеских беспилотных авиационных комплексов - подчеркнул Сырский.

Всего с начала текущего года украинские операторы БПЛА обезвредили на 12,5 тысяч оккупантов больше, чем россияне привлекли в свои вооруженные силы за этот же период.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии ВСУ до 2030 года.