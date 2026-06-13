Трамп заявил, что соглашение с Ираном ожидают подписать в воскресенье. Тегеран ответил

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном "планируют подписать завтра", пишет УНН.

Соглашение должно быть подписано завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив открыт для всех — написал Трамп в субботу в Truth Social.

Он добавил, что "в соответствующее время, когда все успокоится, мы заберем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными затонувшими гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, уменьшим ее количество и уничтожим, будь то в Иране или в Соединенных Штатах".

Президент США сказал, что "надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и гладко", но добавил, что если нет, "у нас есть окончательная альтернатива".

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Иранские вооруженные силы, Корпус стражей исламской революции (КСИР), опровергли, что Иран подпишет соглашение с Соединенными Штатами в воскресенье, и раскритиковали "необычную настойчивость" президента США Дональда Трампа относительно подписания соглашения в этот день.

КСИР назвал эти сроки "испытанием для переговорной группы Ирана", и что заявление Трампа прозвучало, "несмотря на то, что иранские переговорщики четко заявили, что меморандум еще окончательно не согласован, и что подписание в воскресенье точно не состоится".

В сообщении в Telegram в организации предположили, что Трамп намеревался запланировать подписание на день своего рождения 14 июня.

"Некоторые наблюдатели считают, что его настойчивость может быть обусловлена желанием использовать это событие символически и превратить его в личное пиар-мероприятие", – говорится в заявлении.

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