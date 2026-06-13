Трамп заявил, что соглашение с Ираном ожидают подписать в воскресенье. Тегеран ответил
Киев • УНН
Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном и открытие Ормузского пролива. Ядерные материалы уничтожат с помощью бомбардировщиков B-2.
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном "планируют подписать завтра", пишет УНН.
Соглашение должно быть подписано завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив открыт для всех
Он добавил, что "в соответствующее время, когда все успокоится, мы заберем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными затонувшими гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, уменьшим ее количество и уничтожим, будь то в Иране или в Соединенных Штатах".
Президент США сказал, что "надеемся, что этот процесс пройдет быстро, легко и гладко", но добавил, что если нет, "у нас есть окончательная альтернатива".
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Иранские вооруженные силы, Корпус стражей исламской революции (КСИР), опровергли, что Иран подпишет соглашение с Соединенными Штатами в воскресенье, и раскритиковали "необычную настойчивость" президента США Дональда Трампа относительно подписания соглашения в этот день.
КСИР назвал эти сроки "испытанием для переговорной группы Ирана", и что заявление Трампа прозвучало, "несмотря на то, что иранские переговорщики четко заявили, что меморандум еще окончательно не согласован, и что подписание в воскресенье точно не состоится".
В сообщении в Telegram в организации предположили, что Трамп намеревался запланировать подписание на день своего рождения 14 июня.
"Некоторые наблюдатели считают, что его настойчивость может быть обусловлена желанием использовать это событие символически и превратить его в личное пиар-мероприятие", – говорится в заявлении.
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