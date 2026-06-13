"Мадьяр" подтвердил поражение "Крымского титана" - показал кадры

В Силах специальных операций ВСУ подтвердили поражение "Крымского титана" в Армянске во временно оккупированном Крыму, о чем сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в соцсетях в субботу, пишет УНН.

"Крымский титан" русскому титану не товарищ. Как законсервируют - дышать Армянску станет легче. Свободолюбивая Украинская Птица в ночь на 13 июня нанесла визит вежливости на вышеупомянутый объект. Объективным контролем подтверждено нанесение поражений. Пожар бушует. Производство приостановлено - написал командующий СБС.

Как указал Бровди, крупнейший в Восточной Европе завод-гигант в Армянске, принадлежащий сейчас "русскому титану", "отжатый, как и все остальное, при оккупации Крыма", осуществляет производство диоксида титана, работая на ВПК агрессора. Производит базовое сырье для изготовления порохов, ракетного топлива и взрывчатки.

"Из местных пабликов: "Весь завод разбили. 23 прилета было. Все цеха пострадали, все горит, людей эвакуировали домой!"" - написал "Мадьяр".

"Продолжение следует, Крым ни разу не ваш, хробаки", - подчеркнул он.

Напомним

В ночь на 13 июня украинские военные нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе во временно оккупированном Крыму. На видеозаписях ударов, которые показали в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, вместо традиционного прицела - зеленое сердце, характерное для ударных дронов, производимых компанией Fire Point.