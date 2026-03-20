В Украине массово ограничивают права водителей из-за ТЦК - инфографика

В Украине зафиксировано по меньшей мере 135 судебных дел по ограничению управления авто за нарушение правил воинского учета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OpenDataBot.

Из них 42 было открыто только в 2026 году - это уже больше, чем за весь 2024 год. В то же время в этом году есть шансы на установление нового рекорда, ведь за весь 2025 таких дел нашлось только 52.

Но несмотря на это, 92% дел даже не доходят до рассмотрения по существу из-за процессуальных ошибок со стороны ТЦК.

Исковые заявления часто подаются с процессуальными недостатками и без уплаты судебного сбора. В таких случаях суды сначала оставляют иск без движения, давая время на исправление ошибок. Если же недостатки не устраняются - материалы возвращаются заявителю - говорится в публикации.

Больше всего исков зафиксировано в Днепропетровской области - 35 дел. Далее идут Киевская (23 дела), Хмельницкая, Житомирская (по 13 дел в каждом из регионов), Черновицкая (12 дел), Закарпатская (10 дел) области.

Третий апелляционный административный суд решил, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.