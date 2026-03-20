В Украине массово ограничивают права водителей из-за ТЦК - инфографика

10:47 • 5500 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
08:59 • 11381 просмотра
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
08:54 • 14274 просмотра
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
08:00 • 13182 просмотра
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыкеPhoto
06:59 • 14608 просмотра
В ЕС приветствуют обещание Зеленского восстановить "Дружбу" за шесть недель
20 марта, 03:01 • 18828 просмотра
США экстренно перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли для высадки в Иране - СМИ
19 марта, 18:55 • 28622 просмотра
В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
19 марта, 16:26 • 36386 просмотра
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
19 марта, 15:12 • 34791 просмотра
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
19 марта, 14:52 • 30994 просмотра
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico
Популярные новости
Ремонту не подлежит: украинские БПЛА поразили завод концерна "Алмаз-Антей", ремонтирующий российское ПВО20 марта, 01:25 • 13024 просмотра
Фицо угрожает Украине ответными шагами из-за остановки транзита нефти20 марта, 01:58 • 11878 просмотра
ЦПД: Россия усиливает гибридное давление на США, поддерживая хакерские операции Ирана20 марта, 02:32 • 15128 просмотра
900 голов за карьеру: Месси опережает Роналду по "скорострельности"Video20 марта, 03:32 • 10149 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 11674 просмотра
публикации
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам09:24 • 11725 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 39244 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность19 марта, 11:17 • 41847 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке19 марта, 10:55 • 43108 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы19 марта, 09:28 • 48423 просмотра
Киев • УНН

 • 1368 просмотра

В судах зафиксировано 135 дел по ограничению права управления авто. Однако из-за ошибок ТЦК 92% исков возвращаются заявителям без рассмотрения по существу.

В Украине массово ограничивают права водителей из-за ТЦК - инфографика

В Украине зафиксировано по меньшей мере 135 судебных дел по ограничению управления авто за нарушение правил воинского учета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OpenDataBot.

Детали

Из них 42 было открыто только в 2026 году - это уже больше, чем за весь 2024 год. В то же время в этом году есть шансы на установление нового рекорда, ведь за весь 2025 таких дел нашлось только 52.

Но несмотря на это, 92% дел даже не доходят до рассмотрения по существу из-за процессуальных ошибок со стороны ТЦК.

Исковые заявления часто подаются с процессуальными недостатками и без уплаты судебного сбора. В таких случаях суды сначала оставляют иск без движения, давая время на исправление ошибок. Если же недостатки не устраняются - материалы возвращаются заявителю

- говорится в публикации.

Больше всего исков зафиксировано в Днепропетровской области - 35 дел. Далее идут Киевская (23 дела), Хмельницкая, Житомирская (по 13 дел в каждом из регионов), Черновицкая (12 дел), Закарпатская (10 дел) области.

Напомним

Третий апелляционный административный суд решил, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.

