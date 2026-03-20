В Україні масово обмежують права водіїв через ТЦК - інфографіка

В Україні зафіксовано щонайменше 135 судових справ щодо обмеження керування авто за порушення правил військового обліку. Про це повідомляє УНН з посиланням на OpenDataBot.

Із них 42 було відкрито лише в 2026 році - це вже більше, ніж за весь 2024 рік. Водночас цьогоріч є шанси на встановлення нового рекорду, адже за весь 2025 таких справ віднайшлось лише 52.

Але попри це, 92% справ навіть не доходять до розгляду по суті через процесуальні помилки з боку ТЦК.

Позовні заяви часто подаються з процесуальними недоліками та без сплати судового збору. У таких випадках суди спершу залишають позов без руху, даючи час на виправлення помилок. Якщо ж недоліки не усуваються - матеріали повертаються заявнику - йдеться в публікації.

Найбільше позовів зафіксовано у Дніпропетровській області - 35 справ. Далі йдуть Київська (23 справи), Хмельницька, Житомирська (по 13 справ у кожному з регіонів), Чернівецька (12 справ), Закарпатська (10 справ) області.

Третій апеляційний адміністративний суд вирішив, що працівники ТЦК не мають права затримувати громадян та примусово доставляти їх до центрів. Це може робити лише поліція у разі розшуку особи.