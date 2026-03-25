Двое мужчин в балаклавах напали на ветерана из-за четверти миллиона, их задержали - полиция
Киев • УНН
В Черниговской области двое мужчин связали и избили ветерана ради доступа к банковскому счету. Полиция задержала односельчан, которые похитили средства.
В Черниговской области задержаны двое вооруженных злоумышленников, совершивших разбойное нападение на ветерана ВСУ, сообщили в Нацполиции 25 марта, пишет УНН.
Двое жителей Корюковщины, вооружившись, связали и избили ветерана, чтобы завладеть его средствами в сумме 270 тысяч гривен. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Детали
Сообщение о разбойном нападении поступило в полицию 24 марта.
"43-летний житель села Стольное Менской общины заявил, что к нему в дом ворвались двое неизвестных в балаклавах. Потерпевшему ветерану связали руки липкой лентой, избили и, угрожая применением оружия, заставили сообщить пароль к мобильному телефону", - указали в полиции.
Как отмечается, после этого нападавшие завладели телефоном потерпевшего и скрылись. "С помощью пароля к мобильному телефону мужчины, злоумышленники вскоре получили доступ к его банковскому счету и сняли средства в сумме 270 тысяч гривен", - отметили в полиции.
"В ходе проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий и первоочередных следственных действий полицейские задержали двух лиц, причастных к совершению преступления. Ими оказались односельчане потерпевшего мужчины – 19-летний и 47-летний жители Менской громады", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали нападавших в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили их в изолятор временного содержания.
