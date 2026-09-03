Ночная атака на Одессу: число раненых возросло до 17

В результате ночной вражеской атаки на Одессу пострадали 17 человек, среди них — трое детей, всем оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи 21-этажного жилого дома, а также автомобили.

Продолжается фиксация разрушений. Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают коммунальные и все соответствующие службы — рассказал Лысак.

Он добавил, что в городе развернуты оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь и консультации.

Напомним

Накануне в Одессе в результате ночной атаки рф были ранены 8 человек, среди них ребенок. Поврежден 24-этажный жилой дом. На нескольких этажах разрушены квартиры. Кроме того, в соседних домах выбиты окна и повреждены автомобили.

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