Ночная атака на Одессу: число раненых возросло до 17
Киев • УНН
В Одессе в результате ночной атаки пострадали 17 человек, среди них трое детей. Повреждены квартиры на 10–17 этажах дома и автомобили.
В результате ночной вражеской атаки на Одессу пострадали 17 человек, среди них — трое детей, всем оказывается необходимая помощь. Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи 21-этажного жилого дома, а также автомобили.
Продолжается фиксация разрушений. Ликвидация последствий атаки продолжается. На месте работают коммунальные и все соответствующие службы
Он добавил, что в городе развернуты оперативные штабы, где жители могут получить необходимую помощь и консультации.
Напомним
Накануне в Одессе в результате ночной атаки рф были ранены 8 человек, среди них ребенок. Поврежден 24-этажный жилой дом. На нескольких этажах разрушены квартиры. Кроме того, в соседних домах выбиты окна и повреждены автомобили.
Россия нанесла массированный удар по Одессе, повреждена инфраструктура31.08.26, 23:52 • 12379 просмотров