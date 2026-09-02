Нічна атака рф на Одесу: поранено вісьмох, серед них дитина
Київ • УНН
В Одесі через нічний удар рф поранено 8 людей, зокрема дитину. Пошкоджено житлову багатоповерхівку, офіси та два навчальні заклади.
В Одесі внаслідок нічної атаки рф поранено 8 людей, серед них дитина. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок удару пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. Окрім того, у прилеглих будинках вибиті вікна і пошкоджені автомобілі.
Також зазнали руйнувань офісні будівлі та два навчальні заклади.Фахівці продовжують оцінювати наслідки атаки у кількох районах міста. На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Енергетики намагаються якомога швидше відновити електропостачання. Для мешканців розгорнуті оперативні штаби, де можна отримати необхідну допомогу
Нагадаємо
Ворог атакував Одеський регіон у ніч на 1 вересня, застосувавши ударні БПЛА, реактивні дрони і керовані авіаційні бомби. Внаслідок російської атаки у ніч на 1 вересня було пошкоджено основне й допоміжне обладнання Одеської ТЕЦ. Того ж дня у Одесі почались перебої з електропостачанням.
росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктура31.08.26, 23:52 • 12212 переглядiв