Нічна атака рф на Одесу: поранено вісьмох, серед них дитина

В Одесі внаслідок нічної атаки рф поранено 8 людей, серед них дитина. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару пошкоджено 24-поверховий житловий будинок. На кількох поверхах зруйновані квартири. Окрім того, у прилеглих будинках вибиті вікна і пошкоджені автомобілі.

Також зазнали руйнувань офісні будівлі та два навчальні заклади.Фахівці продовжують оцінювати наслідки атаки у кількох районах міста. На місцях працюють оперативні та комунальні служби. Енергетики намагаються якомога швидше відновити електропостачання. Для мешканців розгорнуті оперативні штаби, де можна отримати необхідну допомогу - розповів Лисак.

Нагадаємо

Ворог атакував Одеський регіон у ніч на 1 вересня, застосувавши ударні БПЛА, реактивні дрони і керовані авіаційні бомби. Внаслідок російської атаки у ніч на 1 вересня було пошкоджено основне й допоміжне обладнання Одеської ТЕЦ. Того ж дня у Одесі почались перебої з електропостачанням.

росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктура