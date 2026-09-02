Ночная атака РФ на Одессу: ранены восемь человек, среди них ребёнок

В Одессе в результате ночной атаки РФ ранены 8 человек, среди них ребенок. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

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По его словам, в результате удара поврежден 24-этажный жилой дом. На нескольких этажах разрушены квартиры. Кроме того, в близлежащих домах выбиты окна и повреждены автомобили.

Также были разрушены офисные здания и два учебных заведения.Специалисты продолжают оценивать последствия атаки в нескольких районах города. На местах работают оперативные и коммунальные службы. Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение. Для жителей развернуты оперативные штабы, где можно получить необходимую помощь — рассказал Лысак.

Напомним

Враг атаковал Одесский регион в ночь на 1 сентября, применив ударные БПЛА, реактивные дроны и управляемые авиационные бомбы. В результате российской атаки в ночь на 1 сентября было повреждено основное и вспомогательное оборудование Одесской ТЭЦ. В тот же день в Одессе начались перебои с электроснабжением.

Россия нанесла массированный удар по Одессе, повреждена инфраструктура