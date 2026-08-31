Россия нанесла массированный удар по Одессе, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
Вечером 31 августа российские войска массированно атаковали Одессу. Сообщается о повреждении инфраструктуры и перебоях с электроснабжением.
Российские войска поздно вечером 31 августа совершили массированную атаку на Одессу, в результате которой пострадала инфраструктура города. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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Украинские Telegram-каналы пишут, что во время атаки российские войска одновременно применяли ударные беспилотники типа "Шахед", реактивные дроны "Бандероль" и управляемые авиационные бомбы.
По их данным, в Одессе прозвучало не менее 20 взрывов.
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Отдельные украинские информационные ресурсы утверждают, что Одесса впервые подверглась массированной атаке с применением управляемых авиабомб. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Также поступают сообщения о перебоях с электроснабжением в городе. Масштабы повреждений и другие возможные последствия атаки сейчас устанавливаются.
Незадолго до 22:30 в Одессе объявили отбой воздушной тревоги. Официальная информация о пострадавших на этот момент не поступала.
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