Россия нанесла массированный удар по Одессе, повреждена инфраструктура

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Российские войска поздно вечером 31 августа совершили массированную атаку на Одессу, в результате которой пострадала инфраструктура города. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

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Массированная вражеская атака на город. Пострадала инфраструктура. Выясняем подробности – сообщил Лысак.

Украинские Telegram-каналы пишут, что во время атаки российские войска одновременно применяли ударные беспилотники типа "Шахед", реактивные дроны "Бандероль" и управляемые авиационные бомбы.

По их данным, в Одессе прозвучало не менее 20 взрывов.

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Отдельные украинские информационные ресурсы утверждают, что Одесса впервые подверглась массированной атаке с применением управляемых авиабомб. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Также поступают сообщения о перебоях с электроснабжением в городе. Масштабы повреждений и другие возможные последствия атаки сейчас устанавливаются.

Незадолго до 22:30 в Одессе объявили отбой воздушной тревоги. Официальная информация о пострадавших на этот момент не поступала.

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