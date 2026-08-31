росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктура

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російські війська пізно ввечері 31 серпня здійснили масовану атаку на Одесу, внаслідок якої постраждала інфраструктура міста. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Деталі

Масована ворожа атака на місто. Постраждала інфраструктура. Деталі з'ясовуємо – повідомив Лисак.

Українські Telegram-канали пишуть, що під час атаки російські війська одночасно застосовували ударні безпілотники типу "Шахед", реактивні дрони "Бандероль" та керовані авіаційні бомби.

За їхніми даними, в Одесі пролунало щонайменше 20 вибухів.

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Окремі українські інформаційні ресурси стверджують, що Одеса вперше зазнала масованої атаки із застосуванням керованих авіабомб. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Також надходять повідомлення про перебої з електропостачанням у місті. Масштаби пошкоджень та інші можливі наслідки атаки наразі встановлюють.

Незадовго до 22:30 в Одесі оголосили відбій повітряної тривоги. Офіційна інформація щодо постраждалих на цей момент не надходила.

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