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Наслідки атаки на розподільчий центр мережі "Аврора" - фоторепортаж

Київ • УНН

 • 2052 перегляди

Унаслідок атаки рф знищено ще один центр "Аврори" на Київщині. Співробітники перебували в укритті й не постраждали.

Наслідки атаки на розподільчий центр мережі "Аврора" - фоторепортаж
Фото - Андрій Ходьков

У понеділок, 31 серпня, армія рф атакувала розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. Наслідки атаки дивіться у фоторепортажі УНН. 

Деталі 

Як повідомляв УНН, армія рф знищила ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. 

Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні знищено ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. Найважливіше, що ніхто із наших співробітників не постраждав, всі наші колеги перебували в укритті. Щодо інших наслідків атаки зможемо говорити пізніше 

- повідомив співвласник мережі Тарас Панасенко. 

Фото - Андрій Ходьков

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