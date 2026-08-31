Последствия атаки на распределительный центр сети "Аврора" — фоторепортаж
Киев • УНН
В результате атаки рф уничтожен еще один центр "Авроры" в Киевской области. Сотрудники находились в укрытии и не пострадали.
В понедельник, 31 августа, армия рф атаковала распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области. Последствия атаки смотрите в фоторепортаже УНН.
Детали
Как сообщал УНН, армия рф уничтожила еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области.
В результате очередной вражеской атаки сегодня уничтожен еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области. Самое важное, что никто из наших сотрудников не пострадал, все наши коллеги находились в укрытии. Об остальных последствиях атаки сможем говорить позже
Фото - Андрей Ходьков
Распределительный центр "Авроры" возле столицы подвергся атаке рф, дым ощущается в Киеве31.08.26, 17:27 • 2274 просмотра