Последствия атаки на распределительный центр сети "Аврора" — фоторепортаж

Фото — Андрей Ходьков

В понедельник, 31 августа, армия рф атаковала распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области. Последствия атаки смотрите в фоторепортаже УНН.

Детали

Как сообщал УНН, армия рф уничтожила еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области.

В результате очередной вражеской атаки сегодня уничтожен еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области. Самое важное, что никто из наших сотрудников не пострадал, все наши коллеги находились в укрытии. Об остальных последствиях атаки сможем говорить позже - сообщил совладелец сети Тарас Панасенко.

Фото - Андрей Ходьков

Распределительный центр "Авроры" возле столицы подвергся атаке рф, дым ощущается в Киеве