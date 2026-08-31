Распределительный центр "Авроры" возле столицы подвергся атаке рф, дым ощущается в Киеве

Армия рф уничтожила еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области. Об этом сообщил совладелец сети Тарас Панасенко, передает УНН.

В результате очередной вражеской атаки сегодня уничтожен еще один распределительный центр сети "Аврора" в Киевской области. Самое важное, что никто из наших сотрудников не пострадал, все наши коллеги находились в укрытии. Об остальных последствиях атаки сможем говорить позже - сообщил Панасенко.

В КГГА заявили, что из-за пожара дым может распространяться в сторону столицы. В КГГА рекомендовали в случае появления задымления:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

по возможности включить очиститель воздуха;

пить достаточно воды.

Напомним

Жителей поселка Мила и окружающих населенных пунктов в Киевской области после удара рф с последующей детонацией призвали не приближаться к подозрительным предметам и обломкам сбитых целей.