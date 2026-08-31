Розподільчий центр "Аврори" біля столиці зазнав атаки рф, дим відчувають у Києві

Армія рф знищила ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. Про це повідомив співвласник мережі Тарас Панасенко, передає УНН.

Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні знищено ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. Найважливіше, що ніхто із наших співробітників не постраждав, всі наші колеги перебували в укритті. Щодо інших наслідків атаки зможемо говорити пізніше - повідомив Панасенко.

У КМДА заявили, що через пожежу дим може поширюватися в бік столиці. У КМДА рекомендували у разі появи задимлення:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

за можливості увімкнути очищувач повітря;

пити достатньо води.

Нагадаємо

Жителів селища Мила та навколишніх населених пунктів у Київській області після удару рф з подальшою детонацією закликали не наближатися до підозрілих предметів та уламків збитих цілей.