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Удар рф по Милій на Київщині: влада закликала не наближатися до уламків, встановила заборону

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Жителів Мили та околиць закликали не торкатися підозрілих предметів і уламків після удару рф та детонації. Внаслідок атаки загинули 38 людей.

Удар рф по Милій на Київщині: влада закликала не наближатися до уламків, встановила заборону
фото ілюстративне

Жителів селища Мила та навколишніх населених пунктів у Київській області після удару рф з подальшою детонацією закликали не наближатися до підозрілих предметів та уламків збитих цілей. Про це повідомила у понеділок Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

"До уваги жителів селища Мила та навколишніх населених пунктів! Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки збитих цілей: не наближайтеся до нього в жодному разі; не торкайтеся, не переміщуйте та не намагайтеся самостійно знешкодити; відійдіть на безпечну відстань; попередьте людей, які перебувають поруч, та негайно повідомте про знахідку екстрені служби за номерами 101 або 102", – йдеться у дописі.

Також у разі загрози вибухів або повторної детонації у військовій адміністрації радять перебувати в безпечному місці, максимально подалі від вікон і скляних поверхонь.

"Якщо небезпека застала вас на відкритій місцевості — негайно ляжте на землю в будь-яке природне заглиблення (яму, рів), прикрийте голову руками та дочекайтеся припинення вибухів", - зазначили в ОВА.

"Категорично заборонено заходити на території, де зафіксовано падіння уламків або тривають ліквідація наслідків та аварійно-рятувальні роботи, до офіційного повідомлення від відповідних служб про повне завершення обстеження та розмінування", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

На Київщині кількість жертв ворожого удару та подальшої детонації зросла до 38. Рятувальні роботи на місці трагедії тривають.

Удар по Милій на Київщині: кількість загиблих зросла до 38, четверо людей зникли безвісти - Зеленський30.08.26, 11:29 • 5132 перегляди

Алла Кіосак

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