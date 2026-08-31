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Удар рф по Мили на Киевщине: власти призвали не приближаться к обломкам, установили запрет

Киев • УНН

 • 740 просмотра

Жителей Мили и окрестностей призвали не прикасаться к подозрительным предметам и обломкам после удара рф и детонации. В результате атаки погибли 38 человек.

Удар рф по Мили на Киевщине: власти призвали не приближаться к обломкам, установили запрет
фото иллюстративное

Жителей посёлка Мила и прилегающих населённых пунктов в Киевской области после удара рф с последующей детонацией призвали не приближаться к подозрительным предметам и обломкам сбитых целей. Об этом сообщила в понедельник Киевская областная военная администрация, передаёт УНН.

Детали

"Вниманию жителей посёлка Мила и прилегающих населённых пунктов! Если вы обнаружили подозрительный предмет или обломки сбитых целей: ни в коем случае не приближайтесь к нему; не прикасайтесь, не перемещайте и не пытайтесь самостоятельно обезвредить; отойдите на безопасное расстояние; предупредите находящихся рядом людей и немедленно сообщите о находке экстренным службам по номерам 101 или 102", — говорится в сообщении.

Также в случае угрозы взрывов или повторной детонации в военной администрации советуют находиться в безопасном месте, как можно дальше от окон и стеклянных поверхностей.

"Если опасность застала вас на открытой местности — немедленно лягте на землю в любое естественное углубление (яму, ров), накройте голову руками и дождитесь прекращения взрывов", — отметили в ОВА.

"Категорически запрещено заходить на территории, где зафиксировано падение обломков или продолжаются ликвидация последствий и аварийно-спасательные работы, до официального сообщения соответствующих служб о полном завершении обследования и разминирования", — говорится в сообщении.

Напомним

В Киевской области количество жертв вражеского удара и последующей детонации возросло до 38. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Удар по Милой в Киевской области: число погибших возросло до 38, четверо человек пропали без вести - Зеленский30.08.26, 11:29 • 5118 просмотров

Алла Киосак

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