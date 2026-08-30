Удар по Милой в Киевской области: число погибших возросло до 38, четверо человек пропали без вести - Зеленский

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Число погибших в результате детонации складов в селе Мила Киевской области возросло до 38 человек. Еще четверо считаются пропавшими без вести. Об этом 30 августа сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По его словам, в селе непрерывно продолжается ликвидация последствий российского удара и последующей детонации.

Большинство пожаров, возникших в результате российской атаки и последующей детонации, спасателям уже удалось ликвидировать. В то же время территория остается опасной из-за значительного загрязнения взрывоопасными предметами.

Круглосуточно на месте работают пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Специалисты обследуют территорию, выявляют боеприпасы и другие взрывоопасные предметы и проводят их обезвреживание.

Зеленский подчеркнул, что из-за масштабов загрязнения такие работы будут продолжаться столько, сколько потребуется для полного обследования и обеспечения безопасности территории.

Масштаб загрязнения территории значительный, и эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется. К сожалению, известно, что в результате удара и последующей детонации погибли 38 человек. Мои соболезнования родным и близким. Пострадали 20 человек, среди них двое детей. Четверо считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются - сообщил президент.

Отдельно продолжаются поиски четырех человек, местонахождение которых до сих пор не установлено.

В связи с этим Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей, пиротехников, медиков и другие службы, которые продолжают работать непосредственно на месте трагедии и оказывать помощь людям.

рф усилила атаки реактивными дронами

Президент также обратил внимание на интенсивные российские воздушные атаки последних дней. По его словам, в Киеве и ряде других регионов Украины регулярно объявляют воздушные тревоги из-за применения российскими войсками реактивных ударных беспилотников.

Зеленский отметил, что в результате таких атак уже фиксировались попадания в обычные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. По словам главы государства, одной из ключевых задач Украины остается усиление защиты от такого типа российских атак, в частности наращивание возможностей противовоздушной обороны.

россия запустила почти 2 тысячи дронов за неделю

Зеленский также привел данные о масштабах российских воздушных атак в течение последней недели. По его словам, российские войска выпустили по территории Украины почти 2 тысячи ударных беспилотников.

Кроме того, враг применил более 1600 авиационных бомб и 31 ракету различных типов. Среди примененного россией вооружения президент отдельно упомянул баллистическую ракету северокорейского производства.

Прифронтовые общины находятся под ударами почти круглосуточно

Президент подчеркнул, что особенно интенсивным российским атакам подвергаются населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта и государственной границы. По его словам, фактически круглосуточно российские войска наносят удары по Никополю, Краматорску, Херсону, а также по общинам Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Сумской областей.

россия использует против этих территорий ударные беспилотники, авиационные бомбы, ракеты и другие средства поражения.

Зеленский акцентировал, что Украина работает над ответом на каждую российскую атаку.

На каждый российский удар и преступление мы ищем справедливые ответы. Они обязательно будут. Благодарим каждого, кто помогает усиливать ПВО Украины и нашу защиту - подчеркнул украинский лидер.

Контекст

Российский удар по селу Мила Бучанского района произошел 28 августа. По данным СБУ, российский беспилотник типа «Герань-4» попал в складской объект, после чего началась масштабная вторичная детонация боеприпасов. В результате взрывов и пожаров были повреждены около 130 жилых домов и ряд других гражданских объектов.

Еще 29 августа сообщалось о 37 погибших. Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что взрывчатые вещества хранились рядом с жилой застройкой, назвав ситуацию «ужасной халатностью». По его словам, среди погибших был также глава общины, который присоединился к спасательной операции. 30 августа число подтвержденных погибших возросло до 38.

СБУ начала уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о преступлении агрессии и небрежном отношении к военной службе. Правоохранители устанавливают все обстоятельства размещения и хранения боеприпасов, а также причины, которые привели к таким масштабным последствиям российского удара.

Трагедия в Милой стала уже вторым за последние два месяца случаем в Киевской области, когда российский удар по объекту со значительным количеством боеприпасов вызвал масштабную вторичную детонацию вблизи жилой застройки. 6 июля после атаки РФ боеприпасы детонировали на складах одного из оборонных предприятий в Вишневом. Впоследствии СБУ задержала генерального директора предприятия и его заместителя по производству. По данным следствия, они допустили размещение боеприпасов на складах вблизи жилых домов.

На фоне трагедии в Милой Зеленский отдельно подчеркнул, что после событий в Вишневом повторение подобной ситуации недопустимо. Президент заявил о необходимости установить ответственных за хранение взрывоопасных материалов в непосредственной близости от гражданского населения.

Еще 29 августа сообщалось о 37 погибших. Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что взрывчатые вещества хранились рядом с жилой застройкой, назвав ситуацию «ужасной халатностью». По его словам, среди погибших был также глава общины, который присоединился к спасательной операции. 30 августа число подтвержденных погибших возросло до 38.

СБУ начала уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о преступлении агрессии и небрежном отношении к военной службе. Правоохранители устанавливают все обстоятельства размещения и хранения боеприпасов, а также причины, которые привели к таким масштабным последствиям российского удара.

Трагедия в Милой стала уже вторым за последние два месяца случаем в Киевской области, когда российский удар по объекту со значительным количеством боеприпасов вызвал масштабную вторичную детонацию вблизи жилой застройки. 6 июля после атаки рф боеприпасы детонировали на складах одного из оборонных предприятий в Вишневом. Впоследствии СБУ задержала генерального директора предприятия и его заместителя по производству. По данным следствия, они допустили размещение боеприпасов на складах вблизи жилых домов.

На фоне трагедии в Милой Зеленский отдельно подчеркнул, что после событий в Вишневом повторение подобной ситуации недопустимо. Президент заявил о необходимости установить ответственных за хранение взрывоопасных материалов в непосредственной близости от гражданского населения.

Как выглядит село Мила после российского удара - фоторепортаж