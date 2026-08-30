Удар по Милій на Київщині: кількість загиблих зросла до 38, четверо людей зникли безвісти - Зеленський

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Кількість загиблих внаслідок детонації складів у селі Мила на Київщині зросла до 38 людей. Ще четверо вважаються зниклими безвісти. Про це 30 серпня повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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За його словами, у селі безперервно триває ліквідація наслідків російського удару та подальшої детонації.

Більшість пожеж, які виникли внаслідок російської атаки та подальшої детонації, рятувальникам уже вдалося ліквідувати. Водночас територія залишається небезпечною через значне забруднення вибухонебезпечними предметами.

Цілодобово на місці працюють піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Фахівці обстежують територію, виявляють боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети й проводять їх знешкодження.

Зеленський наголосив, що через масштаби забруднення такі роботи триватимуть стільки, скільки буде необхідно для повного обстеження та убезпечення території.

Масштаб забруднення території значний, і ця робота продовжуватиметься, скільки буде потрібно. На жаль, відомо, що 38 людей загинуло від удару та подальшої детонації. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять людей постраждало, серед них дві дитини. Четверо вважаються зниклими безвісти. Їх пошук триває - повідомив президент.

Окремо тривають пошуки чотирьох людей, місцеперебування яких досі не встановлене.

У зв'язку з цим Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих і подякував рятувальникам, піротехнікам, медикам та іншим службам, які продовжують працювати безпосередньо на місці трагедії та надавати допомогу людям.

рф посилила атаки реактивними дронами

Президент також звернув увагу на інтенсивні російські повітряні атаки останніх днів. За його словами, у Києві та низці інших регіонів України регулярно оголошують повітряні тривоги через застосування російськими військами реактивних ударних безпілотників.

Зеленський зазначив, що внаслідок таких атак уже фіксувалися влучання у звичайні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. За словами глави держави, одним із ключових завдань України залишається посилення захисту від такого типу російських атак, зокрема нарощування можливостей протиповітряної оборони.

росія запустила майже 2 тисячі дронів за тиждень

Зеленський також навів дані щодо масштабів російських повітряних атак протягом останнього тижня. За його словами, російські війська випустили по території України майже 2 тисячі ударних безпілотників.

Крім того, ворог застосував понад 1600 авіаційних бомб та 31 ракету різних типів. Серед використаного росією озброєння президент окремо згадав балістичну ракету північнокорейського виробництва.

Прифронтові громади перебувають під ударами майже цілодобово

Президент наголосив, що особливо інтенсивних російських атак зазнають населені пункти, розташовані поблизу лінії фронту та державного кордону. За його словами, фактично цілодобово російські війська завдають ударів по Нікополю, Краматорську, Херсону, а також по громадах Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької та Сумської областей.

росія використовує проти цих територій ударні безпілотники, авіаційні бомби, ракети та інші засоби ураження.

Зеленський закцентував, що Україна працює над відповіддю на кожну російську атаку.

На кожен російський удар і злочин шукаємо справедливі відповіді. Вони обов'язково будуть. Дякуємо кожному, хто допомагає посилювати ППО України і наш захист - наголосив український лідер.

Контекст

російський удар по селу Мила Бучанського району стався 28 серпня. За даними СБУ, російський безпілотник типу Герань-4 влучив у складський об'єкт, після чого почалася масштабна вторинна детонація боєприпасів. Унаслідок вибухів і пожеж було пошкоджено близько 130 житлових будинків та низку інших цивільних об'єктів.

Ще 29 серпня повідомлялося про 37 загиблих. Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що вибухові речовини зберігалися поруч із житловою забудовою, назвавши ситуацію "жахливою недбалістю". За його словами, серед загиблих був також голова громади, який долучився до рятувальної операції. 30 серпня кількість підтверджених загиблих зросла до 38.

СБУ розпочала кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – щодо злочину агресії та недбалого ставлення до військової служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини розміщення і зберігання боєприпасів та причини, які призвели до таких масштабних наслідків російського удару.

Трагедія в Милій стала вже другим за останні два місяці випадком на Київщині, коли російський удар по об'єкту зі значною кількістю боєприпасів спричинив масштабну вторинну детонацію поблизу житлової забудови. 6 липня після атаки РФ боєприпаси детонували на складах одного з оборонних підприємств у Вишневому. Згодом СБУ затримала генерального директора підприємства та його заступника з виробництва. За даними слідства, вони допустили розміщення боєприпасів у складах поблизу житлових будинків.

На тлі трагедії в Милій Зеленський окремо наголосив, що після подій у Вишневому повторення подібної ситуації є неприпустимим. Президент заявив про необхідність встановити відповідальних за зберігання вибухонебезпечних матеріалів у безпосередній близькості до цивільного населення.

Ще 29 серпня повідомлялося про 37 загиблих. Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що вибухові речовини зберігалися поруч із житловою забудовою, назвавши ситуацію "жахливою недбалістю". За його словами, серед загиблих був також голова громади, який долучився до рятувальної операції. 30 серпня кількість підтверджених загиблих зросла до 38.

СБУ розпочала кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – щодо злочину агресії та недбалого ставлення до військової служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини розміщення і зберігання боєприпасів та причини, які призвели до таких масштабних наслідків російського удару.

Трагедія в Милій стала вже другим за останні два місяці випадком на Київщині, коли російський удар по об'єкту зі значною кількістю боєприпасів спричинив масштабну вторинну детонацію поблизу житлової забудови. 6 липня після атаки рф боєприпаси детонували на складах одного з оборонних підприємств у Вишневому. Згодом СБУ затримала генерального директора підприємства та його заступника з виробництва. За даними слідства, вони допустили розміщення боєприпасів у складах поблизу житлових будинків.

На тлі трагедії в Милій Зеленський окремо наголосив, що після подій у Вишневому повторення подібної ситуації є неприпустимим. Президент заявив про необхідність встановити відповідальних за зберігання вибухонебезпечних матеріалів у безпосередній близькості до цивільного населення.

Який вигляд має село Мила після російського удару - фоторепортаж