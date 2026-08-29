Який вигляд має село Мила після російського удару - фоторепортаж

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У селі Мила Бучанського району Київської області продовжуються пошукові роботи після ворожого удару 29 серпня. Фотокореспондент УНН побував на місці російської атаки.

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Як саме виглядає село Мила після атаки рф - дивіться у нашому фоторепортажі.

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Водночас одна з місцевих жительок розповіла, що відбувалося.

Десь о 8.30 вечора почався перший вибух і сталося так, що ми з мамою їхали з магазину, по трасі їхали, заїхали додому. Буквально через дорогу 200-300 метрів прилітає БПЛА. Починається дуже сильний такий чорний. От, перший вибух, другий, ми вже почали виїжджати звідси, відкрили ворота, я швиденько пішла, котика свого забрала. Батько залишився в дворі. Потім ще один вибух Повторна детонація. Такий дуже великий вибух, страшезний - сказала жінка.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський дроновий удар у селі Мила на Київщині з послідуючою детонацією, показавши наслідки і вказавши, що вже понад 370 людей евакуйовано, і евакуація постійно продовжується.

Згодом Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом російського удару по складах у селі Мила Бучанського району.