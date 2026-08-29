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Как выглядит село Мила после российского удара - фоторепортаж

Киев • УНН

 • 1368 просмотра

В селе продолжаются поисковые работы. Более 370 человек эвакуировали после удара дрона и детонации.

Как выглядит село Мила после российского удара - фоторепортаж
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В селе Мила Бучанского района Киевской области продолжаются поисковые работы после вражеского удара 29 августа. Фотокорреспондент УНН побывал на месте российской атаки.

Детали

Как именно выглядит село Мила после атаки рф - смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В то же время одна из местных жительниц рассказала, что происходило.

Где-то в 8:30 вечера начался первый взрыв, и получилось так, что мы с мамой ехали из магазина, ехали по трассе, заехали домой. Буквально через дорогу, в 200–300 метрах, прилетает БПЛА. Начинается очень сильный такой чёрный. Вот, первый взрыв, второй, мы уже начали выезжать отсюда, открыли ворота, я быстренько пошла, забрала своего котика. Отец остался во дворе. Потом ещё один взрыв. Повторная детонация. Такой очень большой взрыв, страшенный

- сказала женщина.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотниками по селу Мила в Киевской области с последующей детонацией, показав последствия и указав, что уже более 370 человек эвакуированы, а эвакуация постоянно продолжается.

Впоследствии Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту российского удара по складам в селе Мила Бучанского района.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Эвакуация
Село
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Служба безопасности Украины
Владимир Зеленский