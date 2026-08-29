Как выглядит село Мила после российского удара - фоторепортаж
Киев • УНН
В селе продолжаются поисковые работы. Более 370 человек эвакуировали после удара дрона и детонации.
В селе Мила Бучанского района Киевской области продолжаются поисковые работы после вражеского удара 29 августа. Фотокорреспондент УНН побывал на месте российской атаки.
Детали
Как именно выглядит село Мила после атаки рф - смотрите в нашем фоторепортаже.
В то же время одна из местных жительниц рассказала, что происходило.
Где-то в 8:30 вечера начался первый взрыв, и получилось так, что мы с мамой ехали из магазина, ехали по трассе, заехали домой. Буквально через дорогу, в 200–300 метрах, прилетает БПЛА. Начинается очень сильный такой чёрный. Вот, первый взрыв, второй, мы уже начали выезжать отсюда, открыли ворота, я быстренько пошла, забрала своего котика. Отец остался во дворе. Потом ещё один взрыв. Повторная детонация. Такой очень большой взрыв, страшенный
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар беспилотниками по селу Мила в Киевской области с последующей детонацией, показав последствия и указав, что уже более 370 человек эвакуированы, а эвакуация постоянно продолжается.
Впоследствии Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту российского удара по складам в селе Мила Бучанского района.