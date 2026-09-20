Ворожий удар по ТЦ у Дніпрі: кількість постраждалих зросла до п’яти
Київ • УНН
Після вечірньої атаки рф на Дніпро до медиків звернулася 22-річна жінка. Її лікуватимуть амбулаторно.
Кількість постраждалих через вечірню атаку росіян на Дніпро зросла до п'яти. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.
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За його словами, до медиків звернулася 22-річна жінка.
Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно
Нагадаємо
У суботу, 19 вересня, російські окупанти вдарили по будівлі торговельного центру у Дніпрі. Окупанти влучили по ТЦ "Новий Континент". Попередньо повідомлялося про двох постраждалих.
У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Дніпро 11 вересня12.09.26, 08:52 • 3188 переглядiв