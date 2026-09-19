Ще 15 людей повернулися в Україну з окупованих територій - Лубінець

Ще 15 людей змогли повернутися в Україну з окупованих росіянами територій. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Найстаршій з них - 96 років, наймолодшому - 49. Серед тих, кого вдалось повернути, є жителі окупованого села Залізний Порт на Херсонщині.

96-річна жінка потребувала постійної допомоги, а її зять пересувався з апаратом Ілізарова. Самостійно пройти цей шлях вони не могли. Тут на них чекав онук. Тепер ця довга й важка дорога позаду. Родина - у безпеці, а він нарешті поруч зі своїми рідними та може про них піклуватися