Ще 15 людей повернулися в Україну з окупованих територій - Лубінець
Київ • УНН
Серед врятованих - 96-річна жінка та 74-річний чоловік із Каховки. Частина людей повернулась і повертається без чинних документів.
Ще 15 людей змогли повернутися в Україну з окупованих росіянами територій. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
Найстаршій з них - 96 років, наймолодшому - 49. Серед тих, кого вдалось повернути, є жителі окупованого села Залізний Порт на Херсонщині.
96-річна жінка потребувала постійної допомоги, а її зять пересувався з апаратом Ілізарова. Самостійно пройти цей шлях вони не могли. Тут на них чекав онук. Тепер ця довга й важка дорога позаду. Родина - у безпеці, а він нарешті поруч зі своїми рідними та може про них піклуватися
Ще один 74-річний чоловік з Каховки роками залишався в окупації, бо боявся, що його виїзд може нашкодити сину.
Син перебував у російській неволі, тож батько не наважувався залишити окупацію. Лише у 2025 році, після визволення сина, він вирішив виїхати. Та на той час його власний стан здоров’я різко погіршився. Чоловік переніс важкий інсульт, має частковий правосторонній параліч та запалення нижньощелепної залози. Зараз він під наглядом лікарів. Йому допомагають відновити документи та стабілізувати стан. Попереду - зустріч із рідними, на яку він чекав роками
Лубінець додав, що для частини людей повернення починається без документів, оскільки їх було втрачено або вони вже протерміновані.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що держава має прискорити процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних, та прибрати зайві затримки, посилити взаємодію та обмін інформацією між відомствами.