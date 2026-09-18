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The New York Times

В Україні вдосконалять ідентифікацію репатрійованих тіл, план дій мають підготувати за тиждень

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Уряд планує прискорити ідентифікацію репатрійованих тіл і посилити координацію відомств. На дооснащення 21 бюро СМЕ у бюджеті-2027 передбачено понад 600 млн грн.

В Україні вдосконалять ідентифікацію репатрійованих тіл, план дій мають підготувати за тиждень

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що держава має прискорити процес ідентифікації тіл репатрійованих військових і цивільних, та прибрати зайві затримки, посилити взаємодію та обмін інформацією між відомствами. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Детально розібрали весь процес на нараді з МОЗ, МВС та Міноборони – від судово-медичної експертизи до дій після її проведення. На кожному з цих етапів необхідно посилити координацію між відомствами, щоб оперативніше проходити всі процедури. Доручив за тиждень підготувати чіткий план вдосконалень

- йдеться у повідомленні.

За його словами, паралельно уряд продовжує посилювати спроможності судово-медичної експертизи (СМЕ).

Зокрема, на сьогодні дослідження проводять 21 регіональне бюро СМЕ в підпорядкуванні Міністерство охорони здоров'я, а у проєкті бюджету на 2027 рік передбачено понад 600 млн грн, зокрема на дооснащення бюро необхідним обладнанням.

Маємо зробити так, щоб родини якомога швидше отримували точну інформацію та могли гідно попрощатися зі своїми близькими

- написав прем'єр.

На щиті - в Україну повернули тіла ще 252 полеглих захисників17.09.26, 13:06 • 4274 перегляди

Ольга Розгон

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