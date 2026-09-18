В Украине усовершенствуют идентификацию репатриированных тел, план действий должны подготовить за неделю
Киев • УНН
Правительство планирует ускорить идентификацию репатриированных тел и усилить координацию ведомств. На дооснащение 21 бюро СМЭ в бюджете-2027 предусмотрено более 600 млн грн.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявляет, что государство должно ускорить процесс идентификации тел репатриированных военнослужащих и гражданских лиц, устранить излишние задержки, усилить взаимодействие и обмен информацией между ведомствами. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Подробно разобрали весь процесс на совещании с МОЗ, МВД и Минобороны — от судебно-медицинской экспертизы до действий после её проведения. На каждом из этих этапов необходимо усилить координацию между ведомствами, чтобы оперативнее проходить все процедуры. Поручил за неделю подготовить чёткий план усовершенствований
По его словам, параллельно правительство продолжает наращивать возможности судебно-медицинской экспертизы (СМЭ).
В частности, сегодня исследования проводят 21 региональное бюро СМЭ в подчинении Министерства здравоохранения, а в проекте бюджета на 2027 год предусмотрено более 600 млн грн, в том числе на дооснащение бюро необходимым оборудованием.
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