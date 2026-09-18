В Украине усовершенствуют идентификацию репатриированных тел, план действий должны подготовить за неделю

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявляет, что государство должно ускорить процесс идентификации тел репатриированных военнослужащих и гражданских лиц, устранить излишние задержки, усилить взаимодействие и обмен информацией между ведомствами. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Подробно разобрали весь процесс на совещании с МОЗ, МВД и Минобороны — от судебно-медицинской экспертизы до действий после её проведения. На каждом из этих этапов необходимо усилить координацию между ведомствами, чтобы оперативнее проходить все процедуры. Поручил за неделю подготовить чёткий план усовершенствований