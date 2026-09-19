Еще 15 человек вернулись в Украину с оккупированных территорий - Лубинец

$44.6651.24
ukenru
19:33 • 4788 просмотра
Выборы в госдуму рф: "единая россия" набирает 53,5% голосов, без вбросов не обошлось
17:29 • 13838 просмотра
Второй раз за день: СБУ поразила реактивный "Герань-5" новым дроном-перехватчиком Video
19 сентября, 14:35 • 19427 просмотра
Расширение санкций США за депортацию украинских детей в рф: Трамп подписал закон
19 сентября, 11:51 • 22162 просмотра
Удары на тысячу километров вглубь РФ: в Минобороны рассказали, как дипстрайки истощают военную машину РФVideo
19 сентября, 10:32 • 21836 просмотра
Силы обороны поразили пункты управления дронами, полигон и склады россиян — Генштаб
19 сентября, 10:20 • 18372 просмотра
ГУР показало японской делегации компоненты баллистической ракеты КНДРPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 09:46 • 16258 просмотра
Сценарий повторяется: защита врача Odrex вновь заявила отвод судье
19 сентября, 09:30 • 15439 просмотра
Украина получит от США новые ракеты для С-300: что о них известно
19 сентября, 08:52 • 12995 просмотра
Премьер-министр Великобритании попросит Трампа передать Украине ракеты Patriot до зимы
19 сентября, 08:32 • 11695 просмотра
Более 115 тысяч человек покинули свои дома из-за нового наступления хуситов в Йемене
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0.8м/с
80%
755мм
Популярные новости
Потери Украины составляют около 27 тыс. убитыми и ранеными ежемесячно — Туск19 сентября, 11:01 • 10836 просмотра
Выборы в Госдуму: наблюдатели сообщают о препятствовании работе и аномалиях явки19 сентября, 11:32 • 10785 просмотра
Президент Латвии заявил, что Европа не успевает за развитием войны дронов в Украине19 сентября, 11:44 • 4350 просмотра
В Монако начали закрывать банковские счета состоятельных россиян19 сентября, 12:00 • 15045 просмотра
Украина призвала закрыть культурные центры "Русский дом" по всему миру: Сибига озвучил заявление19 сентября, 12:21 • 7008 просмотра
публикации
Какие фильмы подойдут для осенних вечеров: ТОП-10 кинолентPhoto18 сентября, 16:16 • 35561 просмотра
Шовковский, тир и вымогательство 250 тыс. долларов — что известно о деле, в котором фигурирует экс-тренер "Динамо"Video18 сентября, 15:58 • 54362 просмотра
UFC 331 в Лос-Анджелесе: главные бои и кард турнираVideo18 сентября, 14:57 • 34375 просмотра
Бешенство у собак и кошек: первые признаки и что делать, если вас укусило животное
Эксклюзив
18 сентября, 14:32 • 49245 просмотра
Без GPS и постоянной связи: как ИИ меняет работу дронов и ракетPhotoVideo
Эксклюзив
18 сентября, 13:22 • 43449 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Дональд Туск
Марин Ле Пен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек рассказал, почему его бывшая жена Дженнифер Гарнер отказалась сниматься с ним в новом фильме19 сентября, 10:49 • 16377 просмотра
Серена Уильямс редко появляется на публике всей семьёй, но на этот раз она пришла с мужем и двумя дочерьмиPhoto19 сентября, 08:47 • 17434 просмотра
Кендалл Дженнер ответила на многолетние слухи о романе с Карой Делевинь19 сентября, 06:32 • 19457 просмотра
29-летняя дочь Антонио Бандераса редко появляется на публике: как она выглядит сейчасPhoto19 сентября, 05:52 • 24973 просмотра
Из антигероя в героя — голкипер "Оболони" Федоривский стал вторым вратарём в истории УПЛ, отличившимся голом с игрыVideo18 сентября, 16:55 • 19847 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Ракетная система С-300
Шахед-136
Хранитель
Фильм

Еще 15 человек вернулись в Украину с оккупированных территорий - Лубинец

Киев • УНН

 • 3454 просмотра

Среди спасённых - 96-летняя женщина и 74-летний мужчина из Каховки. Часть людей вернулась и возвращается без действующих документов.

Еще 15 человек вернулись в Украину с оккупированных территорий - Лубинец

Еще 15 человек смогли вернуться в Украину с оккупированных россиянами территорий. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Старшей из них - 96 лет, младшему - 49. Среди тех, кого удалось вернуть, есть жители оккупированного села Железный Порт в Херсонской области.

96-летняя женщина нуждалась в постоянной помощи, а ее зять передвигался с аппаратом Илизарова. Самостоятельно пройти этот путь они не могли. Здесь их ждал внук. Теперь эта долгая и тяжелая дорога позади. Семья - в безопасности, а он наконец рядом со своими родными и может о них заботиться

- заявил Лубинец.

Еще один 74-летний мужчина из Каховки годами оставался в оккупации, потому что боялся, что его выезд может навредить сыну.

Сын находился в российском плену, поэтому отец не решался покинуть оккупацию. Только в 2025 году, после освобождения сына, он решил выехать. Но к тому времени его собственное состояние здоровья резко ухудшилось. Мужчина перенес тяжелый инсульт, у него частичный правосторонний паралич и воспаление подчелюстной железы. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Ему помогают восстановить документы и стабилизировать состояние. Впереди - встреча с родными, которой он ждал годами

 - говорится в сообщении омбудсмена.

Лубинец добавил, что для части людей возвращение начинается без документов, поскольку они были утрачены или уже просрочены.

Напомним

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что государство должно ускорить процесс идентификации тел репатриированных военнослужащих и гражданских лиц, устранить лишние задержки, усилить взаимодействие и обмен информацией между ведомствами.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Село
Война в Украине
Верховная Рада
Херсонская область
Украина