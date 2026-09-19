Еще 15 человек вернулись в Украину с оккупированных территорий - Лубинец
Киев • УНН
Среди спасённых - 96-летняя женщина и 74-летний мужчина из Каховки. Часть людей вернулась и возвращается без действующих документов.
Еще 15 человек смогли вернуться в Украину с оккупированных россиянами территорий. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Старшей из них - 96 лет, младшему - 49. Среди тех, кого удалось вернуть, есть жители оккупированного села Железный Порт в Херсонской области.
96-летняя женщина нуждалась в постоянной помощи, а ее зять передвигался с аппаратом Илизарова. Самостоятельно пройти этот путь они не могли. Здесь их ждал внук. Теперь эта долгая и тяжелая дорога позади. Семья - в безопасности, а он наконец рядом со своими родными и может о них заботиться
Еще один 74-летний мужчина из Каховки годами оставался в оккупации, потому что боялся, что его выезд может навредить сыну.
Сын находился в российском плену, поэтому отец не решался покинуть оккупацию. Только в 2025 году, после освобождения сына, он решил выехать. Но к тому времени его собственное состояние здоровья резко ухудшилось. Мужчина перенес тяжелый инсульт, у него частичный правосторонний паралич и воспаление подчелюстной железы. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Ему помогают восстановить документы и стабилизировать состояние. Впереди - встреча с родными, которой он ждал годами
Лубинец добавил, что для части людей возвращение начинается без документов, поскольку они были утрачены или уже просрочены.
Напомним
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что государство должно ускорить процесс идентификации тел репатриированных военнослужащих и гражданских лиц, устранить лишние задержки, усилить взаимодействие и обмен информацией между ведомствами.