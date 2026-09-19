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"росія не буде диктувати Франції умови": Ле Пен різко відповіла путіну

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Марін Ле Пен назвала рішення путіна взяти під контроль активи Nestlé та Auchan ворожим актом проти французьких компаній. Вона заявила, що москва не диктуватиме політику Франції.

"росія не буде диктувати Франції умови": Ле Пен різко відповіла путіну

Лідерка французької правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен різко розкритикувала росію після рішення володимира путіна взяти під контроль активи європейських компаній, які досі працюють у росії, зокрема Nestlé та Auchan. Про це повідомляє RTL, передає УНН.

Деталі

Ле Пен засудила дії кремля і заявила, що росія не буде диктувати Франції, що їй робити, а також не зможе залякати Париж своїми провокаціями.

Жодна провокація, жодна таємна операція та жодні дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню росією своїх військових цілей в Україні

- йдеться в її заяві.

Рішення російського диктатора вона назвала "ворожим актом", яке "безпосередньо підриває інтереси та права французьких компаній".

Нагадаємо

Віцепрезидент "Національного обʼєднання" Луї Аліо пообіцяв припинити допомогу Києву в разі перемоги Марін Ле Пен на виборах.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Марін Ле Пен
Auchan
Париж
Франція
Україна