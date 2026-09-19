"росія не буде диктувати Франції умови": Ле Пен різко відповіла путіну
Київ • УНН
Марін Ле Пен назвала рішення путіна взяти під контроль активи Nestlé та Auchan ворожим актом проти французьких компаній. Вона заявила, що москва не диктуватиме політику Франції.
Лідерка французької правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен різко розкритикувала росію після рішення володимира путіна взяти під контроль активи європейських компаній, які досі працюють у росії, зокрема Nestlé та Auchan. Про це повідомляє RTL, передає УНН.
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Ле Пен засудила дії кремля і заявила, що росія не буде диктувати Франції, що їй робити, а також не зможе залякати Париж своїми провокаціями.
Жодна провокація, жодна таємна операція та жодні дестабілізуючі дії не зможуть змусити Францію сприяти досягненню росією своїх військових цілей в Україні
Рішення російського диктатора вона назвала "ворожим актом", яке "безпосередньо підриває інтереси та права французьких компаній".
Нагадаємо
Віцепрезидент "Національного обʼєднання" Луї Аліо пообіцяв припинити допомогу Києву в разі перемоги Марін Ле Пен на виборах.