росіяни вдарили по ТЦ у Дніпрі: є постраждалі
Київ • УНН
У Дніпрі російські окупанти влучили по торговельному центру "Новий Континент". Відомо про двох постраждалих, рятувальники гасять пожежу.
У суботу, 19 вересня, російські окупанти вдарили по будівлі торгівельного центру у Дніпрі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.
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За попередніми даними, окупанти влучили по ТЦ "Новий Континент". Наразі відомо про двох постраждалих. Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі.
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