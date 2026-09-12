У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Дніпро 11 вересня

У лікарні помер 61-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок російської атаки на Дніпро 11 вересня. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

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Медики понад 12 годин боролися за життя чоловіка, однак отримані ним поранення виявилися надто важкими.

У лікарнях наразі залишаються ще 7 постраждалих. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості, усі вони отримують необхідну допомогу.

Загалом внаслідок російського удару по Дніпру медична допомога знадобилася 18 людям.

рф вдарила по Дніпру 11 вересня - пошкоджені підприємство та гаражі, 12 постраждалих