У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Дніпро 11 вересня

$44.550.0951.760.23
ukenru
05:50 • 364 перегляди
В Одесі зросла кількість постраждалих після атаки рф, серед 17 травмованих – 5-місячна дитинаVideo
05:45 • 1166 перегляди
росія атакувала Запоріжжя: 2 людини загинули, ще 4 постраждалиPhotoVideo
05:18 • 6218 перегляди
Під час зустрічі з путіним прем'єр Індії знову закликав завершити війну в Україні
05:12 • 5668 перегляди
Саудівська Аравія після атак зупинила ключовий нафтопровід, який дозволяє обходити заблоковану Ормузьку протоку
11 вересня, 23:27 • 16809 перегляди
Атака на Запоріжжя: під завалами будинку загинула людинаVideo
11 вересня, 20:23 • 19489 перегляди
ЄС відклав рішення про продовження санкцій проти росії - ЗМІ
11 вересня, 18:45 • 18494 перегляди
Зеленський закликав до енергетичного перемир'я, але зауважив Україна відповість, якщо росія "буде робити нам блекаути"
11 вересня, 17:14 • 16428 перегляди
АЗК UKRNAFTA припинятимуть роботу під час "жовтого" та "червоного" рівня тривоги
11 вересня, 16:19 • 21857 перегляди
"Жодна 5-та стаття НАТО не спрацює" - медведєв пригрозив, що Литва зникне з карти світу у разі військового конфлікту
11 вересня, 15:15 • 18846 перегляди
Нардепа Юрченка засудили до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.6м/с
92%
751мм
Популярнi новини
В Атлантичному океані цього сезону через Ель-Ніньйо ще не було жодного урагану11 вересня, 19:56 • 11249 перегляди
путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з рф11 вересня, 20:05 • 5558 перегляди
Потапа внесли до бази центру "Миротворець"Photo11 вересня, 20:38 • 7322 перегляди
Понад половина українських біженців у Польщі планують повернутися додому - опитування11 вересня, 20:59 • 6724 перегляди
Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 12Photo05:01 • 4322 перегляди
Публікації
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 39779 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 42392 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 62922 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 73857 перегляди
Сертифікація БПЛА в Україні: як дрон проходить шлях від розробки до експлуатаціїPhoto10 вересня, 10:02 • 77743 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Ярослава Магучіх
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Європа
Канада
Реклама
УНН Lite
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну11 вересня, 12:44 • 27463 перегляди
Дженніфер Лоуренс нарешті завела Instagram і одразу пригрозила видалитися через негативні коментарі11 вересня, 02:06 • 41250 перегляди
Анджеліна Джолі розкрила головне правило у вихованні 6 дітей від Бреда ПіттаPhoto11 вересня, 00:05 • 43291 перегляди
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною через 5 років після розлучення, донька поділилась фотоPhoto10 вересня, 23:07 • 41712 перегляди
Чарлі Ганнем розповів про незвичне правило, яке його кохана встановила після майже 20 років разом10 вересня, 22:06 • 38712 перегляди
Актуальне
Фільм
Опалення
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Серіали

У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Дніпро 11 вересня

Київ • УНН

 • 18 перегляди

61-річний чоловік помер у лікарні після російського удару по Дніпру 11 вересня. Ще семеро постраждалих залишаються під наглядом медиків.

У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Дніпро 11 вересня

У лікарні помер 61-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок російської атаки на Дніпро 11 вересня. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

Деталі

Медики понад 12 годин боролися за життя чоловіка, однак отримані ним поранення виявилися надто важкими.

У лікарнях наразі залишаються ще 7 постраждалих. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості, усі вони отримують необхідну допомогу.

Загалом внаслідок російського удару по Дніпру медична допомога знадобилася 18 людям.

рф вдарила по Дніпру 11 вересня - пошкоджені підприємство та гаражі, 12 постраждалих11.09.26, 16:48 • 2994 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Дніпро (місто)