рф вдарила по Дніпру 11 вересня - пошкоджені підприємство та гаражі, 12 постраждалих

У п’ятницю, 11 вересня, російські війська здійснили удар по Дніпру. Повідомляється, що було пошкоджене приватне підприємство та гаражі. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

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Вибухова хвиля вибила вікна у житлових будинках поруч. Через атаку постраждало 12 людей, про загиблих не повідомляється.

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У четвер, 10 вересня, росіяни атакували підприємство "Олейна", що належить американській корпорації Bunge. Дане підприємство обстрілювали вже неодноразово.

Внаслідок ударів є загиблі і поранені.

Нагадаємо

У п’ятницю, 11 вересня, росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва - Дніпровському і Оболонському.

Згодом стало відомо, що внаслідок цих атак загинуло двоє людей.