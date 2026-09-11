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рф вдарила по Дніпру 11 вересня - пошкоджені підприємство та гаражі, 12 постраждалих

Київ • УНН

 • 430 перегляди

російські війська вдарили по Дніпру, пошкодивши підприємство й гаражі. Вибухова хвиля вибила вікна, постраждали 12 людей.

рф вдарила по Дніпру 11 вересня - пошкоджені підприємство та гаражі, 12 постраждалих

У п’ятницю, 11 вересня, російські війська здійснили удар по Дніпру. Повідомляється, що було пошкоджене приватне підприємство та гаражі. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Вибухова хвиля вибила вікна у житлових будинках поруч. Через атаку постраждало 12 людей, про загиблих не повідомляється.

Додатково

У четвер, 10 вересня, росіяни атакували підприємство "Олейна", що належить американській корпорації Bunge. Дане підприємство обстрілювали вже неодноразово.

Внаслідок ударів є загиблі і поранені.

Нагадаємо

У п’ятницю, 11 вересня, росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва - Дніпровському і Оболонському.

Згодом стало відомо, що внаслідок цих атак загинуло двоє людей.

Євген Устименко

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