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The Guardian

рф атакувала у Дніпрі американське підприємство "Олейна", яке нещодавно відвідав сенатор Блюменталь

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Внаслідок сьогоднішнього удару рф по "Олейні" загинули щонайменше двоє людей, підприємство серйозно пошкоджене. У МЗС зробили заяву щодо атак на американський бізнес.

рф атакувала у Дніпрі американське підприємство "Олейна", яке нещодавно відвідав сенатор Блюменталь

Окупанти сьогодні знову атакували у Дніпрі підприємство "Олейна", що належить американській корпорації Bunge. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Деталі 

Філатов зауважив, що "підприємство харчової промисловості", яке окупанти атакували у Дніпрі, - "Олейна". Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово.

Це американська власність, яка належить корпорації Bunge... Там особисто був нещодавно сенатор Блюменталь 

- повідомив міський голова Дніпра.

За його словами, зараз на місці чергового удару по "Олейні" продовжують працювати комунальні служби та важка техніка. Обірвані мережі полагодять у найближчі години. 

Рух громадського та іншого транспорту на цій ділянці відновлять вже до вечора.

Додамо

На удар рф по підприємству "Олейна" відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і наголосив - "це не випадковість, а частина систематичної терористичної кампанії москви проти американського бізнесу та економічних інтересів США".

росія знову завдала удару по цивільному підприємству з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить американському агробізнес-гіганту Bunge. Щонайменше двоє людей загинули. Підприємство зазнало серйозних пошкоджень. Це не випадковість, а частина систематичної терористичної кампанії москви проти американського бізнесу та економічних інтересів США. Це сталося лише через кілька тижнів після нападу на іншу компанію, якою володіє американський бізнес, у Сумській області 

- заявив Сибіга.

Глава МЗС додав, що такі удари підкреслюють нагальну необхідність посилення української протиповітряної оборони та збільшення тиску на російський режим, щоб змусити його припинити війну та перейти до змістовної дипломатії.

росіяни двічі атакували Дніпро: двоє загиблих і двоє поранених10.09.26, 12:21 • 3010 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Вибухи
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Україна