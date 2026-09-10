рф атаковала в Днепре американское предприятие "Олейна", которое недавно посетил сенатор Блюменталь
Киев • УНН
В результате сегодняшнего удара РФ по "Олейне" погибли по меньшей мере два человека, предприятие серьёзно повреждено. В МИД сделали заявление по поводу атак на американский бизнес.
Оккупанты сегодня снова атаковали в Днепре предприятие "Олейна", принадлежащее американской корпорации Bunge. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
Детали
Филатов отметил, что "предприятие пищевой промышленности", которое оккупанты атаковали в Днепре, — это "Олейна". Предприятие, которое уже неоднократно обстреливали.
Это американская собственность, принадлежащая корпорации Bunge... Там лично недавно был сенатор Блюменталь
По его словам, сейчас на месте очередного удара по "Олейне" продолжают работать коммунальные службы и тяжелая техника. Оборванные сети починят в ближайшие часы.
Движение общественного и другого транспорта на этом участке восстановят уже к вечеру.
Добавим
На удар рф по предприятию "Олейна" отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и подчеркнул — "это не случайность, а часть систематической террористической кампании москвы против американского бизнеса и экономических интересов США".
россия снова нанесла удар по гражданскому предприятию по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащему американскому агробизнес-гиганту Bunge. По меньшей мере два человека погибли. Предприятие получило серьезные повреждения. Это не случайность, а часть систематической террористической кампании москвы против американского бизнеса и экономических интересов США. Это произошло всего через несколько недель после нападения на другую компанию, принадлежащую американскому бизнесу, в Сумской области
Глава МИД добавил, что такие удары подчеркивают насущную необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и увеличения давления на российский режим, чтобы заставить его прекратить войну и перейти к содержательной дипломатии.
россияне дважды атаковали Днепр: двое погибших и двое раненых10.09.26, 12:21 • 3070 просмотров