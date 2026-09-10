рф атаковала в Днепре американское предприятие "Олейна", которое недавно посетил сенатор Блюменталь

Оккупанты сегодня снова атаковали в Днепре предприятие "Олейна", принадлежащее американской корпорации Bunge. Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

Детали

Филатов отметил, что "предприятие пищевой промышленности", которое оккупанты атаковали в Днепре, — это "Олейна". Предприятие, которое уже неоднократно обстреливали.

Это американская собственность, принадлежащая корпорации Bunge... Там лично недавно был сенатор Блюменталь — сообщил городской голова Днепра.

По его словам, сейчас на месте очередного удара по "Олейне" продолжают работать коммунальные службы и тяжелая техника. Оборванные сети починят в ближайшие часы.

Движение общественного и другого транспорта на этом участке восстановят уже к вечеру.

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На удар рф по предприятию "Олейна" отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и подчеркнул — "это не случайность, а часть систематической террористической кампании москвы против американского бизнеса и экономических интересов США".

россия снова нанесла удар по гражданскому предприятию по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащему американскому агробизнес-гиганту Bunge. По меньшей мере два человека погибли. Предприятие получило серьезные повреждения. Это не случайность, а часть систематической террористической кампании москвы против американского бизнеса и экономических интересов США. Это произошло всего через несколько недель после нападения на другую компанию, принадлежащую американскому бизнесу, в Сумской области — заявил Сибига.

Глава МИД добавил, что такие удары подчеркивают насущную необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и увеличения давления на российский режим, чтобы заставить его прекратить войну и перейти к содержательной дипломатии.

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