россияне дважды атаковали Днепр: двое погибших и двое раненых
Киев • УНН
В Днепре 10 сентября российские удары дважды повредили предприятие пищевой промышленности. Погибли два человека, ещё двое получили ранения.
В четверг, 10 сентября, россияне дважды атаковали Днепр, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили руководители Днепропетровской областной военной администрации и Днепропетровского областного совета Александр Ганжа и Николай Лукашук, передает УНН.
Детали
Первый удар был нанесен в 9:20, сообщил Ганжа. В результате вражеской атаки было повреждено предприятие пищевой промышленности.
Второй удар был нанесен в 11:30. Было вновь повреждено то же предприятие. В результате вражеских ударов два человека погибли, еще двое получили ранения.
Место вражеских прилетов оцепили полицейские. В сети появились фото последствий российских ударов.
Напомним
В Киеве россияне ударили по автозаправочной станции на Кольцевой дороге возле ТРЦ Respublika. Четыре человека пострадали.