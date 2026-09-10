россияне дважды атаковали Днепр: двое погибших и двое раненых

В четверг, 10 сентября, россияне дважды атаковали Днепр, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили руководители Днепропетровской областной военной администрации и Днепропетровского областного совета Александр Ганжа и Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

Первый удар был нанесен в 9:20, сообщил Ганжа. В результате вражеской атаки было повреждено предприятие пищевой промышленности.

Второй удар был нанесен в 11:30. Было вновь повреждено то же предприятие. В результате вражеских ударов два человека погибли, еще двое получили ранения.

Место вражеских прилетов оцепили полицейские. В сети появились фото последствий российских ударов.

Напомним

В Киеве россияне ударили по автозаправочной станции на Кольцевой дороге возле ТРЦ Respublika. Четыре человека пострадали.