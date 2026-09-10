росіяни двічі атакували Дніпро: двоє загиблих і двоє поранених

У четвер, 10 вересня, росіяни двічі атакували Дніпро, є загиблі і постраждалі. Про це повідомили керівники Дніпропетровської обласної військової адміністрації і Дніпропетровської обласної ради Олександр Ганжа і Микола Лукашук, передає УНН.

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Перший удар було завдано о 9:20, повідомив Ганжа. Через ворожу атаку було пошкоджене підприємство харчової промисловості.

Другий удар було завдано об 11:30. Було знову пошкоджене те саме підприємство. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, ще двоє дістали поранення.

Місце ворожих прильотів оточили поліцейські. В мережі з’явились фото наслідків російських ударів.

За даними ДСНС України, вогонь охопив 12 легкових автомобілів та два мікроавтобуси.

Нагадаємо

У Києві росіяни вдарили по автозаправній станції на Кільцевій дорозі поблизу ТРЦ Respublika. Четверо людей постраждали.