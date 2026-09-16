Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс

Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет PAC-2 GEM-T для систем Patriot, які є старішими за сучасні PAC-3 MSE, але значно простішими для масового випуску. Саме цей тип ракет, ймовірно, мав на увазі президент США Дональд Трамп, говорячи про передачу Україні ліцензії на "менш сучасну версію", повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

PAC-2 GEM-T перебуває на озброєнні з 2002 року та уражає балістичні ракети за допомогою близького підриву й уламків. За оцінкою видання, ймовірність перехоплення балістичної цілі становить близько 60% проти 80-90% у PAC-3 MSE, тому для однієї цілі може знадобитися щонайменше 2 ракети.

Водночас PAC-2 GEM-T має важливу виробничу перевагу. Вона не потребує низки складних компонентів PAC-3 MSE, зокрема активної радіолокаційної головки самонаведення, газодинамічної системи поперечного маневрування та двоімпульсного твердопаливного двигуна.

Німеччина планує виробляти по 180 таких ракет на рік

Саме PAC-2 GEM-T Німеччина вирішила виробляти на підприємстві COMLOG. Запланована потужність нової лінії становить 180 ракет на рік. Для порівняння, складання PAC-3 MSE у Японії обмежене приблизно 30 ракетами на рік через залежність від виробництва окремих компонентів.

Німеччина передасть Україні додаткові ракети для Patriot із запасів Бундесверу - Пісторіус

У Defense Express зазначають, що теоретично під словами Трампа також може матися на увазі майбутня PAC-3 ACE – спрощена й приблизно вдвічі дешевша ракета. Однак її перший випробувальний пуск запланований лише на початок 2028 року, тому до серійного виробництва ще далеко.

Таким чином, найближчою реальною перспективою для локалізації в Україні видання вважає саме PAC-2 GEM-T. Попри нижчі характеристики проти балістичних цілей, її простіша конструкція потенційно дозволяє швидше розгорнути виробництво та випускати ракети у значно більших кількостях.

Європа хоче ліцензовано виробляти американські ракети Patriot і Tomahawk, США не проти