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Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс

Київ • УНН

 • 7542 перегляди

Україна потенційно отримає ліцензію на виробництво PAC-2 GEM-T для Patriot. Ракета менш ефективна за PAC-3, але простіша й масовіша.

Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс

Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет PAC-2 GEM-T для систем Patriot, які є старішими за сучасні PAC-3 MSE, але значно простішими для масового випуску. Саме цей тип ракет, ймовірно, мав на увазі президент США Дональд Трамп, говорячи про передачу Україні ліцензії на "менш сучасну версію", повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

PAC-2 GEM-T перебуває на озброєнні з 2002 року та уражає балістичні ракети за допомогою близького підриву й уламків. За оцінкою видання, ймовірність перехоплення балістичної цілі становить близько 60% проти 80-90% у PAC-3 MSE, тому для однієї цілі може знадобитися щонайменше 2 ракети.

Водночас PAC-2 GEM-T має важливу виробничу перевагу. Вона не потребує низки складних компонентів PAC-3 MSE, зокрема активної радіолокаційної головки самонаведення, газодинамічної системи поперечного маневрування та двоімпульсного твердопаливного двигуна.

Німеччина планує виробляти по 180 таких ракет на рік

Саме PAC-2 GEM-T Німеччина вирішила виробляти на підприємстві COMLOG. Запланована потужність нової лінії становить 180 ракет на рік. Для порівняння, складання PAC-3 MSE у Японії обмежене приблизно 30 ракетами на рік через залежність від виробництва окремих компонентів.

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У Defense Express зазначають, що теоретично під словами Трампа також може матися на увазі майбутня PAC-3 ACE – спрощена й приблизно вдвічі дешевша ракета. Однак її перший випробувальний пуск запланований лише на початок 2028 року, тому до серійного виробництва ще далеко.

Таким чином, найближчою реальною перспективою для локалізації в Україні видання вважає саме PAC-2 GEM-T. Попри нижчі характеристики проти балістичних цілей, її простіша конструкція потенційно дозволяє швидше розгорнути виробництво та випускати ракети у значно більших кількостях.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвітТехнології
MIM-104 Patriot
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Німеччина
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Сполучені Штати Америки
Україна