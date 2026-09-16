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Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс

Киев • УНН

 • 19719 просмотра

Украина потенциально получит лицензию на производство PAC-2 GEM-T для Patriot. Ракета менее эффективна, чем PAC-3, но проще и более массовая.

Украина может получить лицензию на производство ракет для Patriot, но есть нюанс

Украина может получить лицензию на производство ракет PAC-2 GEM-T для систем Patriot, которые являются более старыми по сравнению с современными PAC-3 MSE, но значительно проще для массового выпуска. Именно этот тип ракет, вероятно, имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о передаче Украине лицензии на «менее современную версию», сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

PAC-2 GEM-T состоит на вооружении с 2002 года и поражает баллистические ракеты с помощью подрыва в непосредственной близости и осколков. По оценке издания, вероятность перехвата баллистической цели составляет около 60% против 80–90% у PAC-3 MSE, поэтому для одной цели может потребоваться как минимум 2 ракеты.

В то же время PAC-2 GEM-T имеет важное производственное преимущество. Для нее не требуется ряд сложных компонентов PAC-3 MSE, в частности активная радиолокационная головка самонаведения, газодинамическая система поперечного маневрирования и двухимпульсный твердотопливный двигатель.

Германия планирует производить по 180 таких ракет в год

Именно PAC-2 GEM-T Германия решила производить на предприятии COMLOG. Запланированная мощность новой линии составляет 180 ракет в год. Для сравнения, сборка PAC-3 MSE в Японии ограничена примерно 30 ракетами в год из-за зависимости от производства отдельных компонентов.

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В Defense Express отмечают, что теоретически под словами Трампа также может иметься в виду будущая PAC-3 ACE — упрощенная и примерно вдвое более дешевая ракета. Однако ее первый испытательный пуск запланирован только на начало 2028 года, поэтому до серийного производства еще далеко.

Таким образом, ближайшей реальной перспективой для локализации в Украине издание считает именно PAC-2 GEM-T. Несмотря на более низкие характеристики против баллистических целей, ее более простая конструкция потенциально позволяет быстрее развернуть производство и выпускать ракеты в значительно больших количествах.

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Степан Гафтко

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