Звонят «из полиции» и просят деньги за родственника: киберполиция предупредила о мошеннической схеме

В Украине активизировалась распространённая мошенническая схема «родственник в беде», в рамках которой злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками полиции и сообщают о якобы задержании их родственника. Об этом информирует Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время разговора мошенники могут рассказывать, что родственник якобы попал в полицию из-за ДТП, драки или другой вымышленной ситуации, а для «решения вопроса» без уголовной ответственности нужны деньги.

В дальнейшем злоумышленники могут требовать срочно перевести средства на указанный ими счёт, передать наличные через курьера или таксиста либо лично встретиться с подставным лицом — говорится в сообщении.

Указывается, что одновременно мошенники могут использовать и другой сценарий: сообщать человеку, что ему самому якобы грозит уголовная ответственность из-за определённых действий, приобретения товаров или других вымышленных обстоятельств. При этом для «избежания ответственности» они требуют перевести средства или выполнить другие инструкции.

На самом деле никакого задержания или начала уголовного производства может не существовать. Цель таких звонков — напугать человека и заставить его действовать поспешно, не проверяя полученную информацию — предупреждают правоохранители.

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Они подчёркивают, что для повышения доверия мошенники могут называть имя и фамилию родственника, его адрес или другие персональные данные — как вымышленные, так и настоящие. Также они могут представляться сотрудниками полиции, называть вымышленные или реальные названия подразделений, адреса или другие детали, призванные подтвердить правдивость их истории. Вместе с тем наличие таких сведений само по себе не подтверждает, что звонит настоящий правоохранитель.

Если вам сообщили о якобы задержании родственника, не спешите передавать или переводить деньги. Прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с близким человеком или другими родственниками, чтобы проверить информацию. При необходимости обратитесь в полицию по номеру 102, сообщите о подозрительном звонке — советуют в киберполиции.

Там призывают не передавать незнакомцам реквизиты банковских карт, коды из SMS, пароли и другие конфиденциальные данные. Если же вы уже отдали деньги мошенникам или раскрыли им банковскую информацию, как можно скорее обратитесь в банк и киберполицию либо по номерам 102 или 112.

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