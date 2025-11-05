ukenru
Маскируются под сотрудников МВД: киберполиция предупреждает о новой мошеннической схеме

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

Киберполиция предупреждает о новой мошеннической схеме в соцсетях, где злоумышленники под видом сотрудников МВД предлагают услуги и исчезают после предоплаты. МВД никогда не принимает оплату на частные счета, а все услуги предоставляются через официальные сервисы.

Маскируются под сотрудников МВД: киберполиция предупреждает о новой мошеннической схеме

В Киберполиции сообщили, что в социальных сетях начали действовать мошенники, маскирующиеся под сотрудников Министерства внутренних дел. Они предлагают гражданам определенные платные услуги и исчезают, когда получают переплату, пишет УНН со ссылкой на Киберполицию.

Подробности

Главный сервисный центр МВД совместно с Киберполицией предостерегают: в соцсетях активизировались мошенники, которые под видом "работников МВД" предлагают помощь в регистрации авто, получении или замене водительского удостоверения или записи в очередь. Они убедительно общаются в частных чатах и требуют предоплату на личные банковские карты. После получения денег – исчезают

- предупредили в киберполиции. 

Помните:

  • МВД никогда не принимает оплату на частные счета;
    • все услуги предоставляются только через hsc.gov.ua, «Дію» или «Кабинет водителя»;
      • официальные страницы ГСЦ МВД имеют верификацию.

        Дополнение

          Главный сервисный центр МВД и киберполиция предупреждают украинцев: в сети мошенники продают "фейковые" автомобили с поддельными документами и с хитрыми схемами, чтобы обмануть потенциальных покупателей.

         Киберполиция и Пенсионный фонд Украины предупреждают граждан о распространении фейковых сообщений о якобы изменениях правил начисления пенсий с 1 сентября. 

