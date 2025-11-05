Маскируются под сотрудников МВД: киберполиция предупреждает о новой мошеннической схеме

В Киберполиции сообщили, что в социальных сетях начали действовать мошенники, маскирующиеся под сотрудников Министерства внутренних дел. Они предлагают гражданам определенные платные услуги и исчезают, когда получают переплату, пишет УНН со ссылкой на Киберполицию.

Главный сервисный центр МВД совместно с Киберполицией предостерегают: в соцсетях активизировались мошенники, которые под видом "работников МВД" предлагают помощь в регистрации авто, получении или замене водительского удостоверения или записи в очередь. Они убедительно общаются в частных чатах и требуют предоплату на личные банковские карты. После получения денег – исчезают