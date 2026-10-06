Кремль запустил кампанию по перекладыванию вины за удары по Украине на украинские власти — ЦПД
Киев • УНН
Российская пропаганда обвиняет украинские власти в последствиях атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины. ЦПД назвал это оправданием террора.
российская пропаганда развернула масштабную дезинформационную кампанию с целью переложить ответственность за уничтожение гражданской и энергетической инфраструктуры Украины на украинские власти. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ лишь "занимается возмездием" за удары по российской экономике, а за последствия обстрелов украинских городов якобы отвечают украинские власти.
Для усиления этого нарратива на иностранную аудиторию к кампании привлекли лояльные к России СМИ. Через них распространяются манипулятивные тезисы об "ответственности украинских властей за эскалацию
Там добавляют, что подобными манипуляциями Кремль пытается оправдать террор против украинцев и создать иллюзию "вынужденного ответа".
Напомним
российские власти поручили подготовить сценарии на случай дальнейшего ухудшения ситуации на топливном рынке, в частности предусмотреть увеличение производства и корректировку импорта нефтепродуктов.
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