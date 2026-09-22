У росії очікують погіршення ситуації з пальним і вже готують кризові сценарії

російська влада доручила підготувати сценарії на випадок подальшого погіршення ситуації на паливному ринку, зокрема передбачити збільшення виробництва та коригування імпорту нафтопродуктів. Це відбувається на тлі дефіциту бензину та наслідків українських ударів по російських НПЗ, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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Відповідне доручення профільним відомствам і нафтовим компаніям дав віцепрем'єр рф олександр новак. російський уряд вимагає передбачити заходи швидкого реагування на можливе подальше погіршення ситуації.

Окремо влада обговорила забезпечення пальним найбільш уразливих регіонів, зокрема Тиви, Хакасії, Якутії, Новосибірської області та Красноярського краю.

Дефіцит бензину в росії посилюється

За даними сервісу gdebenzin, до середини вересня бензин АІ-92 був відсутній майже на 45% російських АЗС, а АІ-95 – на 53%. Наприкінці серпня ці показники становили відповідно 33% та 38%. На частині заправок також виникли черги та обмеження на продаж пального.

З початку 2026 року Україна понад 70 разів атакувала російські НПЗ, а десятки підприємств зазнали пошкоджень. Лише у серпні 6 великих заводів зупинялися на ремонт. За даними EA Analytics, обсяги нафтопереробки в росії через перебої впали до найнижчого рівня з 2002 року.

На тлі дефіциту росія різко збільшила закупівлі пального у білорусі. За січень–серпень звідти імпортували 866 тис. тонн бензину – у 23 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Постачання дизельного пального зросло у 5,4 раза – до 570 тис. тонн.

За даними Росстату, станом на 15 вересня бензин у росії подорожчав у середньому на 21% порівняно з груднем 2025 року.

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