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кремль запустив кампанію з перекладання провини за удари по Україні на українську владу - ЦПД

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

російська пропаганда звинувачує українську владу в наслідках атак на цивільну й енергетичну інфраструктуру України. ЦПД назвав це виправданням терору.

кремль запустив кампанію з перекладання провини за удари по Україні на українську владу - ЦПД

російська пропаганда розгорнула масштабну дезінформаційну кампанію з метою перекласти відповідальність за знищення цивільної та енергетичної інфраструктури України на українську владу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що речник кремля дмитро пєсков заявив, що рф лише "займається відплатою" за удари по російській економіці, а за наслідки обстрілів українських міст нібито відповідає українська влада.

Для підсилення цього наративу на іноземну аудиторію до кампанії залучили лояльні до росії медіа. Через них поширюються маніпулятивні тези про "відповідальність української влади за ескалацію

- підкреслюють у ЦПД.

Там додають, що подібними маніпуляціями кремль намагається виправдати терор проти українців і створити ілюзію "вимушеної відповіді".

Нагадаємо

російська влада доручила підготувати сценарії на випадок подальшого погіршення ситуації на паливному ринку, зокрема передбачити збільшення виробництва та коригування імпорту нафтопродуктів.

путін приховує від росіян реальний стан економіки рф - ЦПД30.09.26, 02:23 • 16950 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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