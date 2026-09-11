І знову затягування: як (не)відбулися чергові засідання суду у справі лікарів Odrex 

У Київському районному суді Одеси 10 та 11 вересня, мав продовжитися судовий розгляд справи щодо лікарів клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Їх обвинувачують у медичній недбалості, яка, за версією слідства, могла спричинити смерть бізнесмена Аднана Ківана. Однак засідання не відбулися, пише УНН.

Адвокати обвинуваченого Віталія Русакова заявили клопотання про відкладення судових засідань, запланованих на 10 та 11 вересня, адже вони у цей час будуть брати участь в інших судових засіданнях, призначених на ці ж дати.

Суддя визнав причини відкладення неповажними та повідомив, що направить ухвалу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про притягнення захисників лікаря до дисциплінарної відповідальності.

Однак судові засідання не відбулися. Наступний розгляд у справі призначено на 16 вересня.

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Нагадаємо, що під час засідання 10 вересня суд мав заслухати заперечення захисту Бєлоцерковської на докази сторони обвинувачення. На попередніх засіданнях вже були заслухані аргументи захисту Русакова.

Зараз суд перебуває на одній із ключових стадій процесу – дослідження доказів. Саме під час неї суд має оцінити медичну документацію, висновки судово-медичних експертиз, клінічні протоколи та інші матеріали, на яких ґрунтується обвинувачення. Надалі суд має заслухати висновки незалежного медичного експерта.

Русакова та Бєлоцерковську обвинувачують за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити Аднану Ківану необхідну антибактеріальну терапію та неналежно відреагувати на післяопераційні ускладнення. За висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису та смерті пацієнта. Обвинувачені своєї вини не визнають.

Дії сторони захисту та фактор часу у справі лікарів Odrex

Судовий розгляд уже багато місяців супроводжується численними спробами затягнути процес, зокрема, засідання не відбувалися через неявку адвокатів, неодноразово відкладався через процесуальні клопотання сторони захисту. Також адвокати обвинувачених заявляли відводи суддям, ініціювали зміну підсудності та клопотали про повернення обвинувального акта прокурору. У результаті після передачі провадження з Приморського до Київського районного суду Одеси підготовче провадження довелося проходити повторно, а коли суд нарешті перейшов до розгляду справи по суті – адвокати сторони захисту почали ігнорувати засідання.

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Лікар Русаков, крім того, активно тисне на суддю, зокрема, публікуючи меми з його фото. А коли суд продовжив його відсторонення від посади у клініці Odrex, для того аби він не міг спілкуватися з свідками, Русаков звернувся до своїх пацієнтів із закликом скаржитися до Вищої ради правосуддя через те, що вони не можуть потрапити до нього на прийом. Масові однотипні скарги можуть створювати психологічний тиск на суддю, навіть якщо надалі вони виявляться безпідставними. Суддя у такому випадку змушений витрачати час на пояснення та реагування на кожне звернення.

Опитані УНН юристи не виключали, що сукупність таких процесуальних дій може бути тактикою сторони захисту, спрямованою на закриття справи через завершення строків давності. Зокрема, президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Нев'ядомський наголошував, що кожне безпідставне відкладення судового розгляду наближає кримінальне провадження до закриття на підставі спливу строків давності, що унеможливить встановлення справедливості у справі про смерть Аднана Ківана.

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Фактор часу у цій справі відіграє неабияку роль. Оскільки Аднан Ківан помер наприкінці жовтня 2024 року, а обвинувачення висунуто за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України, трирічний строк давності, передбачений для таких справ, спливає восени 2027 року. До цього моменту вирок має не лише бути ухвалений судом першої інстанції, а й набрати законної сили.

Отже, постійні процесуальні "маневри" захисту можуть поставити питання про те, чи буде винесене справедливе судове рішення, чи справу закриють по завершенні передбачених строків.