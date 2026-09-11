И снова затягивание: как (не)состоялись очередные заседания суда по делу врачей Odrex 

В Киевском районном суде Одессы 10 и 11 сентября должно было продолжиться судебное рассмотрение дела врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Их обвиняют в медицинской халатности, которая, по версии следствия, могла повлечь смерть бизнесмена Аднана Кивана. Однако заседания не состоялись, пишет УНН.

Адвокаты обвиняемого Виталия Русакова заявили ходатайство об отложении судебных заседаний, запланированных на 10 и 11 сентября, поскольку в это время они будут участвовать в других судебных заседаниях, назначенных на те же даты.

Судья признал причины отложения неуважительными и сообщил, что направит определение в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры о привлечении защитников врача к дисциплинарной ответственности.

Однако судебные заседания не состоялись. Следующее рассмотрение дела назначено на 16 сентября.

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Напомним, во время заседания 10 сентября суд должен был заслушать возражения защиты Белоцерковской относительно доказательств стороны обвинения. На предыдущих заседаниях уже были заслушаны аргументы защиты Русакова.

Сейчас суд находится на одной из ключевых стадий процесса – исследовании доказательств. Именно во время нее суд должен оценить медицинскую документацию, заключения судебно-медицинских экспертиз, клинические протоколы и другие материалы, на которых основывается обвинение. В дальнейшем суд должен заслушать заключение независимого медицинского эксперта.

Русакова и Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками. По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и ненадлежащим образом отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно заключениям судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса и смерти пациента. Обвиняемые своей вины не признают.

Действия стороны защиты и фактор времени в деле врачей Odrex

Судебное рассмотрение уже много месяцев сопровождается многочисленными попытками затянуть процесс: в частности, заседания не состоялись из-за неявки адвокатов, а также неоднократно откладывались из-за процессуальных ходатайств стороны защиты. Кроме того, адвокаты обвиняемых заявляли отводы судьям, инициировали изменение подсудности и ходатайствовали о возвращении обвинительного акта прокурору. В результате после передачи производства из Приморского в Киевский районный суд Одессы подготовительное производство пришлось проходить повторно, а когда суд наконец перешел к рассмотрению дела по существу – адвокаты стороны защиты начали игнорировать заседания.

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Врач Русаков, кроме того, активно оказывает давление на судью, в частности публикуя мемы с его фотографией. А когда суд продлил его отстранение от должности в клинике Odrex, чтобы он не мог общаться со свидетелями, Русаков обратился к своим пациентам с призывом жаловаться в Высший совет правосудия из-за того, что они не могут попасть к нему на прием. Массовые однотипные жалобы могут создавать психологическое давление на судью, даже если впоследствии они окажутся безосновательными. В таком случае судья вынужден тратить время на объяснения и реагирование на каждое обращение.

Опрошенные УНН юристы не исключали, что совокупность таких процессуальных действий может быть тактикой стороны защиты, направленной на закрытие дела в связи с истечением сроков давности. В частности, президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркивал, что каждое безосновательное отложение судебного рассмотрения приближает уголовное производство к закрытию на основании истечения сроков давности, что сделает невозможным установление справедливости по делу о смерти Аднана Кивана.

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Фактор времени в этом деле играет немаловажную роль. Поскольку Аднан Киван умер в конце октября 2024 года, а обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, трехлетний срок давности, предусмотренный для таких дел, истекает осенью 2027 года. К этому моменту приговор должен не только быть вынесен судом первой инстанции, но и вступить в законную силу.

Таким образом, постоянные процессуальные "маневры" защиты могут поставить вопрос о том, будет ли вынесено справедливое судебное решение или дело закроют по истечении предусмотренных сроков.