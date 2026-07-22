Обвиняемый в медицинской халатности врач Odrex требует проводить судебные заседания по делу о смерти Аднана Кивана раз в месяц

Более семи месяцев суд по уголовному делу о медицинской халатности врачей клиники Odrex, чьи действия могли привести к смерти бизнесмена Аднана Кивана, не мог перейти к ключевому этапу судебного разбирательства – исследованию доказательств. Заседания переносились, сторона защиты заявляла отводы, подавала многочисленные ходатайства, а рассмотрение по существу каждый раз откладывалось. Вместо этого сейчас дело перешло в активную фазу: суд исследует доказательства, а прокуратура продолжает их приобщать, пишет УНН.

Однако такой темп судебного разбирательства не устраивает одного из обвиняемых – скандального хирурга Odrex Виталия Русакова. В одном из многочисленных видеоблогов о смерти своего известного пациента Аднана Кивана он заявил, что председательствующий судья Виктор Чаплицкий должен назначать судебные заседания по делу максимум раз в месяц.

"Почему тяжкие и особо тяжкие преступления судья Виктор Чаплицкий рассматривает раз в месяц, а моё дело ежедневно?" – сказал обвиняемый.

Предполагаем, что такой темп рассмотрения дела может не устраивать сторону защиты именно потому, что он сужает возможности для использования процессуальных механизмов, которые приводят к затягиванию судебного разбирательства. Если дело будет рассматриваться без длительных перерывов и искусственных пауз, риск его завершения в связи с истечением сроков давности существенно уменьшается.

"Обычное рассмотрение дел – это раз в месяц назначаются судебные заседания по тяжким, особо тяжким. Здесь мы рассматриваем преступление небольшой тяжести. И отмечается чрезвычайно высокая плотность рассмотрения", – заявил во время заседания один из адвокатов обвиняемого хирурга.

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Ранее эксперты, анализировавшие ход уголовного дела о смерти Аднана Кивана, уже обращали внимание на риски затягивания рассмотрения. В частности, президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский подчеркивал, что каждое необоснованное отложение судебного разбирательства приближает уголовное производство к истечению сроков давности. Следовательно, может лишить общество ответа на главный вопрос – виновны ли обвиняемые врачи Odrex в смерти Аднана Кивана?

В то же время Уголовный процессуальный кодекс Украины возлагает на суд обязанность обеспечить рассмотрение дела в разумные сроки. Именно поэтому регулярное назначение судебных заседаний само по себе не является нарушением прав сторон, а наоборот – соответствует одному из фундаментальных принципов уголовного процесса.

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В этой ситуации возникает простой вопрос – если обвиняемые уверены в своей невиновности, то разве они не должны быть наиболее заинтересованы в том, чтобы суд как можно быстрее исследовал все доказательства и принял решение? Ведь именно приговор суда, а не длительность процесса, может окончательно поставить точку в истории и подтвердить их невиновность.

Именно поэтому критика Русаковым и его адвокатами интенсивности судебного разбирательства создает впечатление, что быстрое исследование доказательств может подтвердить нарушение медицинских стандартов во время лечения Аднана Кивана и установить причинно-следственную связь между действиями врачей и смертью пациента.