“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?

Предварительное заседание по делу врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, которое в очередной раз перенесли из-за больничного адвоката обвиняемой, прошло без привычной "группы поддержки". Если на предыдущие слушания в суд приходили люди с нарисованными от руки плакатами, которые вступали в споры с прокурорами и судьей, то на этот раз в зале было лишь несколько свободных слушателей, пишет УНН.

Врач Odrex Виталий Русаков и бывший онколог клиники Марина Белоцерковская являются обвиняемыми в уголовном производстве по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником. По версии следствия, после операции медики могли не назначить бизнесмену Аднану Кивану необходимую антибактериальную терапию и должным образом не отреагировать на послеоперационные осложнения, что, по мнению следствия, привело к развитию сепсиса и смерти пациента.

Помимо затягивания рассмотрения дела, судебные заседания отличаются так называемой "группой поддержки" Русакова. Сторонние слушатели с плакатами присутствовали почти на каждом слушании, а во время перерывов вступали в словесные конфликты с прокурорами и судьей. Именно этими спорами впоследствии хвастался в своих социальных сетях обвиняемый врач.

Впрочем, последнее заседание прошло совсем по другому сценарию. Ни плакатов, ни конфликтов, ни самой "группы поддержки" на этот раз не было. Объяснение этому частично прозвучало уже во время слушания. Председательствующий судья Чаплицкий обратил внимание, что защитница Марины Белоцерковской сообщила о продлении больничного накануне заседания. В то же время адвокаты Русакова проговорились, что о продлении больничного знали еще до начала заседания.

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"Мне позвонили и сказали, что она подала... Мы также сегодня узнали, что она продлила себе больничный", – заявил один из адвокатов Русакова.

Исходя из логики событий, складывается впечатление, что присутствие "группы поддержки" Русакова нужно лишь тогда, когда суд должен рассматривать важные вопросы. Ведь в напряженной атмосфере внимание неизбежно смещается с исследования материалов уголовного дела на посторонние события. Когда же становится понятно, что заседание завершится лишь назначением новой даты слушания – "группу поддержки" можно отменить.

Тем временем обвиняемый врач Odrex Виталий Русаков продвигает идею декриминализации врачебных ошибок и призывает поддержать петицию об изменении правил расследования уголовных производств, связанных со смертью пациентов.