Зеленский подтвердил поражение логистических центров и нефтебазы в рф
Киев • УНН
Президент Украины подтвердил поражение в Краснодарском и Ставропольском регионах логистических центров, обеспечивающих армию рф комплектующими для дронов, а также нефтебазы и пяти судов теневого флота России в Чёрном и Азовском морях.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение в российских Краснодарском и Ставропольском регионах логистических центров, задействованных в обеспечении российской армии, а также очередной нефтебазы, как и судов российского теневого флота в морях, пишет УНН.
Сегодня было успешное поражение дальнобойными санкциями Украины важных целей в Краснодарском и Ставропольском регионах – логистических центров, задействованных в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационного оборудования и снаряжения, а также поражение очередной нефтебазы. В акваториях Чёрного и Азовского морей поражены танкер и четыре сухогруза российского теневого флота
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Глава государства выразил благодарность "всем нашим воинам Сил обороны Украины за эти результаты". "Совершенно справедливо возвращаем войну домой – в россию. Мир нужен, и Украина дала российской стороне все предложения. Надо заставить перейти к дипломатии. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.