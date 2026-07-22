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Зеленский подтвердил поражение логистических центров и нефтебазы в рф

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

Президент Украины подтвердил поражение в Краснодарском и Ставропольском регионах логистических центров, обеспечивающих армию рф комплектующими для дронов, а также нефтебазы и пяти судов теневого флота России в Чёрном и Азовском морях.

Зеленский подтвердил поражение логистических центров и нефтебазы в рф

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение в российских Краснодарском и Ставропольском регионах логистических центров, задействованных в обеспечении российской армии, а также очередной нефтебазы, как и судов российского теневого флота в морях, пишет УНН.

Сегодня было успешное поражение дальнобойными санкциями Украины важных целей в Краснодарском и Ставропольском регионах – логистических центров, задействованных в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационного оборудования и снаряжения, а также поражение очередной нефтебазы. В акваториях Чёрного и Азовского морей поражены танкер и четыре сухогруза российского теневого флота

- написал Зеленский в соцсетях в среду.

"Мадьяр" подтвердил работу по 13 целям в рамках операции "МоЛоЧКа" по поражению теневого флота рф и не только22.07.26, 09:00 • 2066 просмотров

Глава государства выразил благодарность "всем нашим воинам Сил обороны Украины за эти результаты". "Совершенно справедливо возвращаем войну домой – в россию. Мир нужен, и Украина дала российской стороне все предложения. Надо заставить перейти к дипломатии. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

Юлия Шрамко

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