Зеленский подтвердил поражение логистических центров и нефтебазы в рф

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение в российских Краснодарском и Ставропольском регионах логистических центров, задействованных в обеспечении российской армии, а также очередной нефтебазы, как и судов российского теневого флота в морях, пишет УНН.

Сегодня было успешное поражение дальнобойными санкциями Украины важных целей в Краснодарском и Ставропольском регионах – логистических центров, задействованных в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационного оборудования и снаряжения, а также поражение очередной нефтебазы. В акваториях Чёрного и Азовского морей поражены танкер и четыре сухогруза российского теневого флота