"Мадьяр" подтвердил работу по 13 целям в рамках операции "МоЛоЧКа" по поражению теневого флота рф и не только
Киев • УНН
Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди сообщил о поражении 13 целей в рамках операции «МоЛоЧКа», и не только.
В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили отработку по еще 13 целям в Черном и Азовском морях в рамках операции "МоЛоЧКа" по поражению теневого флота рф, и не только, о чем сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в среду в соцсетях, пишет УНН.
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"Фиолетовый цвет "дикой ягодки" в версии 3.0 на болотах приобретает иной смысл. И содержит он в себе смесь именно того проклятого триколора — соединение красного, синего и белого", — отметил командующий СБС.
Он не указал, о чем идет речь, но сообщалось о том, что в российском краснодаре в результате атаки беспилотников в ночь на 22 июля загорелся логистический центр Wildberries.
"Тем временем "МоЛоЧКа" в Черном и Азовском: +13 за 48 часов, но это ягодки на фоне созревающей фиолетовой дикорастущей ягоды", — написал Бровди.
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