Бензин по 93 гривны за литр - эксперт объяснил, когда может вырасти стоимость топлива в Украине

Цены на топливо в Украине могут вырасти в ближайшее время, а отметка в 93 гривны за литр уже не выглядит такой нереалистичной. Подробнее о том, чего ожидать от цен на топливо в ближайшее время и от чего это зависит, специально для УНН рассказал директор группы компаний "Нафтотрейд Подолье" Вячеслав Бачук.

Может ли бензин подорожать до 93 гривен

Вопрос возможного роста стоимости топлива остается одним из ключевых для украинских водителей. По словам эксперта, такая цена вполне реальна. В то же время резкого скачка до этого уровня уже на следующей неделе он пока не ожидает.

93 грн - это реальная цена. В ближайшее время это возможно. Я не говорю, что уже на следующей неделе на стелах АЗС будет ценник - 93. Основными факторами является все-таки заблокированный Ормузский пролив, который не разблокируется, и там больше обостряется ситуация. Еще йеменские хуситы подключаются к обстрелам танкеров, поэтому сегодня утром было развернуто несколько танкеров с нефтью из-за угрозы обстрелов - поясняет эксперт.

Также, по словам эксперта, дополнительное давление на рынок создают трудности с поставками топлива в Украину. По словам Вячеслава Бачука, сейчас есть проблемы с подтверждением объемов поставок топлива на август, поэтому это может повлиять на баланс спроса и предложения.

Если говорить о нашем внутреннем рынке, то законтрактованные объемы на август месяц иностранные трейдеры не подтверждают украинцам. То есть на август пока нет подтвержденных объемов топлива, именно уже готовой продукции в Украину. Это, в свою очередь, тоже создает дефицит. А при дефиците цены не могут не расти - подчеркивает Вячеслав Бачук.

Запасов дешевого топлива практически нет

Вячеслав Бачук отмечает, что большинство операторов рынка топлива не накапливают значительных запасов нефтепродуктов, за исключением крупных сетей АЗС, которые вынуждены поддерживать определенный резерв для обеспечения своих станций, хотя даже это очень рискованно

Запасов сейчас почти никто не держит. Только крупные сетевые трейдеры нашего украинского рынка держат топливо на нефтебазах, хотя это большая угроза обстрелов. Однако они вынуждены держать, поскольку им нужно обеспечивать сеть АЗС. А остальные оптовики работают фактически на колесах, то есть, в машинах, или по прямым контрактам. То есть идет "конвейер", так сказать. Поэтому запасов в Украине действительно нет - пояснил эксперт.

Отдельно эксперт выделяет сезон жатвы. Сейчас сельское хозяйство и логистика требуют значительных объемов дизельного топлива для сбора и перевозки урожая. Поэтому есть повышенный спрос на топливо, что также влияет на ситуацию на рынке.

Сейчас активно начинается жатва. Это большое потребление топлива именно аграриями. И соответственно увеличивается интенсивность перевозки этого самого зерна транспортными компаниями. А это, соответственно, повышает спрос именно на топливо - заметил Вячеслав Бачук.

От чего зависят цены на топливо осенью

Говоря о перспективах на ближайшие месяцы, Вячеслав Бачук подчеркнул, что ключевым фактором остается ситуация на Ближнем Востоке. Именно геополитическая напряженность, по его мнению, определяет динамику нефтяного рынка. Из-за этого делать долгосрочные прогнозы ему сложно.

С марта месяца основным фактором повышения цены является война на Ближнем Востоке. Соответственно, война на Ближнем Востоке - это политика. Это политика, извините, США, Трампа и Ближнего Востока. Это в свою очередь показывает большую зависимость всего мира от крупнейших мощных стран мира, то есть Америки и Китая - подчеркивает Бачук.

Также эксперт обратил внимание на ситуацию с запасами нефти в США и глобальный баланс спроса и предложения. По его словам, неопределенность на рынке остается высокой. Поэтому дальнейшее развитие событий будет зависеть уже от международной ситуации.